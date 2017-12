Le BS voté avant l’installation de l’exécutif

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 321 lecture(s)

Même si l'exécutif communal n'est pas encore installé, le maire, M. Rabah Hamitouche, a convoqué une délibération, jeudi dernier, pour voter le BS 2017 et le compte administratif 2016 et éviter ainsi que le BP de 2018 ne soit bloqué. Les 19 nouveaux élus, 5 RND, 4 MPA, 3 FLN, 4 FFS et 3 RCD, ont tous répondu présents. Une assistance nombreuse a assisté à la séance dans la salle de délibérations de la mairie. Après lecture des points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la clôture des opérations, la régularisation des crédits et autres propositions, les élus ont voté pour avec une majorité écrasante. La délibération s'est déroulée dans une grande sérénité. Concernant l'installation de l'exécutif, le maire a assuré qu’il interviendra au plus tard la semaine prochaine. Nous apprendrons que les élus des autres partis sont prêts à intégrer l'exécutif communal pour qu'il n'y ait pas de blocage. «On en est toujours au stade des contacts. Je vous dirai néanmoins qu'il y a une volonté générale d'aller de l'avant et d’éviter tout blocage», nous confiera le maire sans se prononcer sur ce que sera la composante de la future assemblée. On nous a par ailleurs indiqué qu’un secrétaire général sera installé dans les plus brefs délais dans la municipalité, sachant que ce poste est inoccupé depuis déjà presque une année, après le départ des deux ancien SG à la retraite.

Amar Ouramdane