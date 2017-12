Le MPA compose avec un élu FFS

Par DDK | Il ya 6 heures 52 minutes | 453 lecture(s)

L’exécutif de l’APC de Sidi Namane a été installé et a procédé à la désignation des commissions composées de cinq membres chacune. La commission Finances est composée par Bakhellal Ramdane (MPA/Président), Sellah Aziz (MPA/Membre), Bouhraoua Saïd (MPA/Membre), Bensifi Rachid (FLN/Membre) et Abderramani Zoubir, maire sortant, (FFS/membre). La commission Aménagement du territoire est présidée par Chabani Hocine (MPA) et ses autres membres sont Zoubiri Mohamed (MPA), Belhak Boualem (MPA), Allali Merzak (FLN) et Khodja Rabah (FLN). La commission Sociale est elle présidée par Bouhamidi Fateh (MPA), ses autres membres sont Adjaoud Hocine (FLN), Atlaoui Mohamed (FLN), Soumani Younès (FFS) et Arrous Rabah (RND). Il est à noter que l’exécutif et les commissions ont été adoptés grâce au ‘’Oui’’ d’un élu FFS, en l’occurrence Soumani Youcès. La majorité est ainsi de huit élus (7 MPA et 1 FFS) contre sept.

M. A. Tadjer