Temmar annonce 4 000 logements pour la wilaya

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 414 lecture(s)

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, était en visite de travail, dimanche dernier dans la wilaya de Bouira, où il a eu à inspecter et lancer différents projets relevant de son secteur.

M. Temmar a, également, reçu au cours d’une rencontre avec les responsables locaux de son secteur, un exposé détaillé sur la situation réelle du secteur au niveau de la wilaya de Bouira et aussi sur la réalisation des différents projets inscrits dans le cadre du programme 2015-2019. Ainsi et au cours de cette rencontre tenue au niveau du site du projet de réalisation de 800 logements AADL et en présence du wali de Bouira, M. Mustapha Limani et des élus locaux, les responsables locaux du secteur se sont succédés afin d’expliquer au ministre l’état d’avancement des projets publics au niveau de la wilaya. La directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC) de la wilaya fera savoir dans une première intervention que la superficie occupée de la wilaya ne dépasse pas les 13%, et la wilaya de Bouira demeure une wilaya agricole par excellence, puisque la superficie agricole dépasse les 66% de son territoire. La DUAC de Bouira ajoutera également qu’une superficie importante a été dégagée par ses services, pour l’installation du programme de réalisation des logements 2015-2019 et qu’actuellement, la consommation des budgets réservés à ces projets dépasse de peu les 84%. Concernant l’application de la loi 08-15, relative à la délivrance de certificat de conformité des immeubles et des habitations, la DUAC a assuré que pas moins de 10 699 dossiers ont été déposés, dont 6 940 ont été traités, alors que le reste est actuellement en cours de validation. À propos du volet de parachèvement des façades, la directrice a déclaré que 154 procès verbaux ont été délivrés par ses services à l’encontre de propriétaires d’habitations inachevées. La DUAC a, aussi, assuré que ses services ont lancé et pris en charge, au cours de l’année 2017, quarante-quatre (44) opérations d’amélioration urbaine, dont sept sont toujours en cours. Par ailleurs, la directrice de l’urbanisme a ajouté que ses services sont parvenus à installer sept nouveaux quartiers d’habitat rural groupés, pour un total de 389 lotissements réalisés au niveau des dix communes de la wilaya, relevant du secteur des hauts plateaux. De son côté, le directeur du logement de la wilaya a assuré au cours de son intervention que «pas moins de 4 538 logements, réalisés sous différentes formules, ont été achevés et attribués en 2017 dans la wilaya de Bouira.» Le même responsable a aussi avancé que 6 486 nouvelles unités sont actuellement en cours de réalisation et le taux de réalisation global est à l’ordre de 60%. Pour l’année 2018, le directeur du logement a expliqué que 241 logements inscrits dans le cadre des programmes LPA, LSP et FNPOS seront finalisés et attribués. 536 logements du programme promotionnel public LPP et 8019 logements sociaux (LPL) seront aussi achevés et attribués au cours de la même période. À propos de la formule de l’aide à l’habitat rural, l’intervenant dira que pas moins de 1 008 nouvelles aides seront attribuées au cours de l’année en cours (2018). Il relèvera, cependant, l’arrêt et le piétinement dans lequel se trouvent certains projets de logement à travers la wilaya. Toujours selon ses déclarations, un total de 3 692 logements sociaux et 234 logements LSP-LPA se trouvent actuellement à l’arrêt. Certains projets datent de plusieurs années, 2000 et 2006 notamment. Le directeur du logement justifiera ces arrêts de longue durée par des procédures de non respect des délais par les entreprises réalisatrices, de résiliations des contrats et de conflits judiciaires entre souscripteurs et prometteurs concernant les formules LPA et LSP. Pour sa part, le directeur des équipements publics a assuré que sa direction a financé, au cours de l’année 2017, pas moins de 69 opérations au profit des secteurs de l’enseignement supérieur, de l’éducation et celui des finances. Parmi ces projets, l’intervenant citera celui de réalisation de 500 nouvelles places pédagogiques et 1 500 lits d’hébergement au profit de l’université de Bouira, au même titre que celui de la réalisation du nouveau siège du rectorat qui sera livré au mois de juin 2018. En plus de ces projets, l’intervenant citera les projets de réalisation de 15 groupes scolaires, de trois collèges et de quatre nouveaux lycées sur le territoire de la wilaya. La direction des équipements publics a, aussi, réalisé deux nouveaux sièges des recettes des impôts à Aïn-Bessem et M’Chedallah, en plus de celui du Trésor public au chef-lieu de la wilaya. Le coût global de ces opérations s’élève à plus de 5 280 milliards de dinars, selon le responsable. Vers la fin des interventions, le directeur de l’agence foncière de la wilaya (AFW) a expliqué au ministre de l’Habitat, les différentes missions de sa direction, en plus des opérations menées depuis sa création pour la restructuration urbaine, la récupération des terrains publics, la gestion des assiettes urbaines en plus de la réalisation de plus de 1 000 logements promotionnels.

«Aucun retard ne sera toléré en 2018 !»

Après l’exposé général du secteur de l’urbanisme et du logement dans la wilaya de Bouira, le ministre Temmar prendra à son tour la parole pour évaluer le bilan de ses services et donner des instructions pour l’application du «nouveau modèle de gestion qui sera mis en application dès 2018.» Ainsi et pour le ministre de l’Habitat, la wilaya de Bouira a réussi la réalisation d’un nombre très important de logements depuis le début des années 2000, malgré les nombreux retards de réalisation et les longs arrêts de certains projets. Des retards et des arrêts qui n’auront pas lieu d’exister, selon lui, si le suivi des travaux était fait d’une manière régulière. Il exhortera, ainsi, les responsables locaux de son secteur, à établir un nouveau mode de travail dès 2018, qui sera basé sur le suivi régulier et la franchise : «Nous devons livrer avant 2019 plus d’un million, six cents mille logements à l’échelle nationale et pour atteindre cet objectif ambitieux, notre secteur à besoin d’une nouvelle méthode de travail basée sur le suivi régulier et sur la franchise et la sincérité dans la communication. Ici à Bouira et malgré le nombre très important de logement réalisé et livré, nous manquons de réalisme et d’engagement. Il est franchement inacceptable que des projets lancés en 2006 ne sont toujours pas livrés ! Ce n’est pas logique qu’on livre un projet de 140 logements après 10 ans de réalisation. En 2018, toute cette méthode doit changer et aucun retard ne sera toléré à partir de cette date. Pour chaque projet de notre secteur, il faut me communiquer un nouveau planning pour la réalisation et la livraison, il faut suivre ces projets minutieusement sur le terrain», a déclaré M. Temmar à l’adresse des responsables locaux. Le ministre de l’Habitat a aussi plaidé pour une meilleure collaboration entre différentes autorités locales pour la concrétisation des projets du secteur. Il insistera, ainsi, auprès des directeurs locaux pour établir des liens de travail solides avec le wali de Bouira et les élus locaux : «À partir du 1er janvier 2018, nous allons appliquer cette nouvelle méthode de travail. Pour l’ensemble des projets en cours, vous allez m’adresser des fiches de suivi chaque trois mois. À chaque fois qu’une contrainte est signalée, vous devez la signaler à nos services, mais aussi au wali et aux élus qui peuvent vous aider pour les lever. Dans ce nouveau plan de travail, vous devez aussi prévoir les objectifs, les moyens et les méthodes pour rattraper les retards accumulés. Il faut donner un nouveau souffle pour concrétiser nos programmes et réduire la pression sur le logement dans votre wilaya et dans le pays. Vous avez une grande responsabilité envers cette mission et vous devez travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les élus locaux plus particulièrement. Si ces retards s’accumulent, nous ne pourrons pas réaliser de nouveaux programmes», a-t-il aussi ajouté. Par ailleurs, le ministre de l’Habitat annoncera dans son intervention que la wilaya de Bouira recevra, pour cette nouvelle année, un nouveau programme de logements, notamment dans les formules AADL, LPA et d’habitat rural. Il demandera aussi aux autorités locales d’établir les besoins de la wilaya en matière de réalisation d’habitat rural groupé au niveau des communes des hauts plateaux. Ce nouveau programme comporte la réalisation de 4 000 nouvelles unités dans différentes formules : «Suivant vos propositions et vos besoins en matière de logements, nous avons réservé pour la wilaya de Bouira, un programme pour la réalisation de 3 000 nouvelles unités du type AADL, de 1 000 nouvelles aides pour l’habitat rural et de 1 000 logements du type LPA. Nous restons disposés à écouter vos proposition en matière de réalisation d’habitat groupé et d’attribution de lotissements, au niveau des dix communes des Hauts-Plateaux», a-t-il déclaré, tout en insistant sur le lancement des travaux de ce nouveau programme de logement, au cours du premier trimestre 2018 : «Encore une fois, je rappelle que les retards ne seront plus tolérés et ce nouveau programme devra être lancé au cours du premier trimestre 2018», a-t-il martelé. M. Temmar a, aussi, déclaré que des crédits financiers à hauteur de 115 millions de dinars seront attribués en 2018 au profit d’entreprises réalisatrices de logements à Bouira, et ce, en plus de subventions de 400 millions de dinars pour le financement des projets d’aménagement urbain. L’hôte de Bouira insistera, également, pour l’utilisation des produits et des matériaux de construction locaux, ainsi que l’implication des micros-entreprises pour la réalisation de ces projets à Bouira. Il appellera aussi à bannir ce qu’il a qualifié de «monopole de certaines grandes entreprises» dans la wilaya de Bouira : «Il faut encourager les petites entreprises et il ne faut pas encourager le monopole des grandes entreprises. Il faut répartir ces projets d’une manière équitable et transparente», a-t-il souligné, avant d’affirmer que l’expérience de l’agence foncière de la wilaya de Bouira sera généralisée à l’échelle du pays. À noter pour la fin, qu’au cours de cette visite, le ministre de l’Habitat a donné le coup d’envoi des travaux pour la réalisation de 800 logements AADL dans la nouvelle ville de Bouira et 200 logements du même type à El-Hachimia. Il inspectera, également, le projet de réalisation de 2 000 logements AADL à Bouira et celui des 300 logements LPP. Il inspectera également les travaux d’aménagement de la nouvelle ville de Bouira qui comporte la réalisation de pas moins de 5 247 logements, toutes formules confondues. Toujours au cours de sa visite, le ministre a reçu les doléances de dizaines de citoyens, notamment des souscripteurs des programmes AADL 1 et 2, ainsi que ceux des projets des 140 et 40 logements LSP. Le ministre a tenu à rassurer les souscripteurs en assurant «être au courant de leurs problèmes et de l’application de mesures radicales pour mettre un terme à ces situations», a-t-il affirmé.

Oussama Khitouche