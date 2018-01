Solidarité ou mendicité déguisée

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 360 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La solidarité est devenue un faire-semblant, une feinte, pour attendrir les généreuses âmes des Algériens. Ou est-ce notre système de santé qui ne va plus ou qui coince ? Allez savoir ! A chaque fois que quelqu’un révèle sa maladie, soignable en Algérie ou pas, vous avez un affichage exponentiel, appelant les concitoyens à soutenir, à se solidariser, à mettre la main à la poche. Certes, ils ne lésinent pas sur les moyens, nos compatriotes, pour aider leurs concitoyens dans la difficulté, mais qu’à cela ne tienne, il faut savoir raison garder et mesurer le vrai du faux. Des gens à la présence d’esprit alerte, annoncent qu’ils ont ramassé ce qu’il leur faut pour soutenir un malade, alors que certains ne disent mot et se confinent dans un silence abyssal sans que personne ne sache la somme amassée. C’est une forme de mendicité camouflée ou est-ce de la solidarité méritée ? Ce que nous savons c’est la manière dont on procède dans ce manège, où n’importe qui s’adonne, n’importe où, à ces agissements avec forte participation des autorités locales pour faire plus vrai que vrai. Le système de santé dans notre pays est gratuit en principe et n’a pas besoin de quête publique pour aider les malades dans le besoin. Ensuite, cette habitude, nouvelle chez nous, est en train d’entrer dans les mœurs et devenir une seconde nature chez l’Algérien nouveau. Ce qui exaspère davantage, c’est la bonne volonté de nos compatriotes à répondre par la solidarité à toutes les demandes, qu’elles soient justes ou fausses. Normalement, les quêtes publiques devraient être dument autorisées par le maire ou le wali et leur bien-fondé vérifié au préalable. Et c’est ce qui n’est pas fait chez nous. Soyons honnêtes et traitons nos malades selon les règles qui protègent leur dignité, non en mendiant, en faisant du porte-à-porte, en demandant l’aumône.

