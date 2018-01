Les retrouvailles !

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 503 lecture(s)

Après 39 ans d’absence de la scène musicale nationale, Idir revient avec deux concerts événements, aujourd’hui et demain, à la Coupole d’Alger.

L’interprète de la chanson immortelle «A vava Inouva», qui avait fait le choix de ne plus se produire en Algérie, en signe de résistance à une politique de déni identitaire, revient donc aujourd’hui. Le message est fort. «Depuis 39 ans, je n’ai pas chanté sur une scène algérienne, je reviens avec une grande émotion». L’Algérie s’est en effet réconciliée avec son histoire, en officialisant Tamazight et en consacrant Yennayer journée chômée et payée. Il n’y avait donc plus de raisons pour qu’Idir reste éloigné de ses fans. «Toutes les conditions sont réunies pour mon retour. L’officialisation de tamazight m’a plus incité aussi», dira-t-il. Le concert d’aujourd’hui n’est qu’un début puisque c’est toute une tournée qui est annoncée pour cette année 2018. Un grand événement signé par l’ONDA et surtout la grande volonté de revenir d’Idir. Un intime du chanteur, déclarait recemment : «Toutes les conditions étaient réunies pour qu’Idir revienne chanter en Algérie. Ses fans étaient les seuls pénalisés par cette absence. C’est ce qui nous a réellement poussés à lui proposer de revenir chanter en Algérie». Et le projet a pris forme lors du dernier Salon de l’ONDA, où le chanteur et le directeur de l’ONDA se sont entretenus. L’accord ayant été conclu, les contrats des deux premiers concerts, programmés pour aujourd’hui et demain, ont été signés. Ceux des autres spectacles prévus à travers toute l’Algérie également. Idir ne fait pas dans l’à-peu-près, son retour sera grandiose. «Tout est prêt» pour entamer une tournée, selon son producteur qui précise que «ça n’a pas été facile à préparer». Il se produira à Oran, Constantine, Batna, Tlemcen, Ghardaïa et Tamanrasset, pour terminer en apothéose à Béjaïa et Tizi-Ouzou, probablement vers la fin juillet. «C’est la région qui m’a vu naître, où j’ai appris et prononcé mes premiers mots, j’aimerais clôturer là-bas avec les miens», se confesse Idir. Il est à Alger depuis dimanche dernier pour préparer ses deux spectacles. «La scène c’est du vrai, le public n’est pas dupe», dira-t-il, signifiant l’importance qu’il donne à la préparation de ses spectacles. Ce qui dénote son respect inconditionnel pour le public algérien, l’un des plus exigeants, mais qu’il a réussi à conquérir avec son talent et son engagement. L’universel artiste ne cache néanmoins pas son appréhension : «Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas comment va être le spectacle, ni comment va réagir le public. J’ai quitté le pays depuis si longtemps. J’ai chanté sur plusieurs scènes mondiales, en France, en Italie, en Angleterre, en Tunisie, au Maroc… J’ai fini par connaître la réaction de ces différents publics. Mais ici, cela fait tellement longtemps», dit-il encore. «J’espère ça se passera bien. Je vais tout faire pour reconquérir mon cher public algérien. Je veillerai à ce que le message passe du cœur au cœur». Une chose est sûre, le public sera aujourd’hui au rendez-vous, très nombreux. Des milliers de fans qui attendaient ce jour depuis de trop longues années et des invités de marque qui viendront de tous horizons.

Kamela Haddoum