Les festivités lancées aujourd’hui

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 509 lecture(s)

Alors que Yennayer approche à grands pas, l’Algérie s’apprête à l’accueillir les bras grands ouverts. À travers tout le territoire national, durant toute une semaine, un programme riche en activités est prévu pour l’occasion.

L’ouverture officielle des activités de cette semaine dédiée au patrimoine culturel amazigh se fera à partir d’aujourd’hui et s’étalera jusqu’au 13 janvier prochain. Yennayer, cette année, intervient dans un contexte particulier caractérisé par la consécration tant attendue de cette fête comme Journée nationale chômée et payée. Sa célébration n’est certainement pas un folklore dépourvu d’une symbolique historique et d’un message culturel poignant. Les objectifs qui lui sont assignés aujourd’hui sont, entre autres, «valoriser l’identité culturelle de l’Algérie antique». À travers les 48 wilayas donc, Yennayer sera fêté d’une manière grandiose. Il est programmé des séminaires, des conférences, de la poésie berbère, des expositions dans tous les établissements de jeunes, de culture, dans les salles de cinéma et dans les bibliothèques, ainsi que des émissions à travers les radios locales. L’artisanat, l’art culinaire berbère, les produits de terroirs et le patrimoine berbère seront ainsi mis en valeur pour l’occasion, dans chaque wilaya du pays. Les Algériens auront l’embarras du choix entre toutes les activités proposées. Des échanges culturels entre les wilayas sont aussi au programme.

«Yennayer, fête nationale pour un des repères del’identité algérienne»

Par ailleurs, à l’occasion de la semaine nationale «Yennayer, fête nationale pour l’un des repères de l’identité algérienne», la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a prévu un programme très riche. Aujourd’hui et pour l’ouverture de la semaine culturelle, un séminaire national sera organisé, au petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri, sous le thème «Yennayer, un symbole et une histoire plusieurs fois millénaire». S’en suivra à 10 heures, des conférences avec Slimane Hachi, chercheur et anthropologue, directeur du CNRPAH d’Alger, Brahim Tazarart, éditeur et auteur, Saïd Chemakh, enseignant à l’université Mouloud Mammeri, et Hamid Bilek, archéologue et ancien cadre au HCA, entre autres. Dans l’après-midi, une projection du film-documentaire «Yennayer à Oran», réalisé par Karim Saïd El Hadj, est prévue. Pour la même journée, des espaces d’expositions et des ateliers sont également au programme au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, notamment des ateliers «calligraphie en tifinagh», «Réalisation de cartes de vœux, dessin, puzzle et écriture Tifinagh et art rupestre». Pour demain, un séminaire sur le même thème sera également tenu au petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri. Des conférences seront animées notamment par Allaoua Rabhi, enseignant à l’université, Abdenacer Bourdouz, chercheur, Mustapha Challal, enseignant à l’université de Guelma, et Mohamed Ghobrini journaliste. Une projection du reportage de Cherif Mammeri sur Yennayer est prévue pour l’après-midi de demain. Plusieurs autres activités sont organisées à travers les espaces annexes de la direction de la culture, à savoir la bibliothèque de lecture publique, la maison de la culture d’Azazga, le théâtre régional Kateb Yacine, tout au long de cette semaine. Vendredi 12 janvier, des espaces d’expositions sont réservés à la maison de la culture Mouloud Mammeri pour des expositions et démonstrations, ainsi que la présentation et la dégustation de plats de Yennayer, préparés par les wilayas participantes, à savoir Blida, Khenchela, Adrar, Jijel et Tizi-Ouzou. Lwaâda de Yennayer sera aussi au rendez-vous de cette année. L’après-midi, à la salle de spectacles, un gala artistique spécial Yennayer sera animé par Hacène Ahres et Karim Addar. Le 13 janvier, à l’ex-hôtel de ville de Tizi-Ouzou et à la place de l’Olivier, le désormais traditionnel marché de Yennayer sera organisé en collaboration avec les directions de l’exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou, où seront exposés des produits artisanaux, à l’instar de la vannerie, costumes traditionnels, bijoux, tapis, forge, poterie et des produits agricoles : huiles, miel, figues sèches, légumes secs et des plantes médicinales. La maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou organise des expositions de livres avec la participation du HCA, CNRPAH et la Bibliothèque Nationale d’El Hamma, ainsi que des expositions scientifiques avec les musées du Bardo et des Arts et Traditions Populaires. De la cuisine traditionnelle, des arts plastiques, de la sculpture, de la peinture… sont également au menu.

La dimension nord africaine de la festivité sera consacrée à Aïn El Hammam

La dimension nord africaine de la festivité sera consacrée à Aïn El Hammam, qui s’apprête à recevoir quelque 1 000 personnes pour la célébration de cette date. L’ex-Michelet recevra, ainsi, des participants de la Tunisie, de la Libye, d’Égypte et du Maroc. Ces pays seront représentés par la caravane étrangère et l’association Afniq et sa caravane culturelle "le Nord africain". 22 wilayas seront aussi représentées dans cette cérémonie. Les activités seront concentrées à l’auberge de jeunes et la salle omnisports de la localité. Dans le programme énoncé dans la fiche technique, l’on prévoit l’installation des différentes expositions à partir du 11 janvier prochain à 10 heures. L’accueil des délégations, quant à lui, se fera à partir de 14 heures. La soirée sera dédiée au chant avec une chorale locale. Au deuxième jour des festivités à Aïn El Hammam, en l’occurrence le vendredi 12 janvier, des expositions de robes kabyles, tapis, bijoux berbères, poterie et objets traditionnels sont prévues à la salle OMS d’Aïn El Hammam. Puis, un concours du meilleur plat traditionnel se tiendra dans la même salle. Dans la soirée, une pièce théâtrale et une chorale à l’auberge sont aussi prévus. Le samedi 13 janvier, l’ex-Michelet se mettra aux couleurs de Yennayer, avec une parade Nord africaine qui s’étalera du siège de l’APC d’Aïn El Hammam et prendra fin à la salle omnisports. Dans l’après-midi de la même journée, une représentation d’un mariage traditionnel kabyle, du chant, de la danse et autres activités seront de la partie. Le riche programme tracé par la DJS, en collaboration avec l’APC de Aïn El Hammam, prendra fin dimanche 14 janvier, en organisant «une journée pédestre». Plusieurs autres activités sont prévues par la Direction de la jeunesse et des sports pour l’occasion, à travers la wilaya.

Kamela Haddoum.