Réception projetée pour mars 2019

Par DDK | Il ya 6 heures 30 minutes | 940 lecture(s)

Le ministre des Travaux publics et des transports, M. Abdelghani Zaâlane, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bouira, qui l’a conduit à travers plusieurs chantiers et projets de son secteur au niveau de plusieurs communes de la wilaya.

Accompagné d’une importante délégation, composée de cadres de son département, de responsables des agences de gestion des autoroutes et aussi de responsables locaux, à leur tête le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, l’hôte de Bouira a, en premier lieu, inspecté le chantier du futur siège du Laboratoire central des travaux publics (LCTP), au chef-lieu de la wilaya de Bouira, où il a également reçu une présentation détaillée du réseau routier de la wilaya et des indicateurs du secteur des transports, en plus d’un exposé portant sur le projet de dédoublement de la voie ferrée électrifiée, reliant la ville de Thenia dans la wilaya de Boumerdès et la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, qui traversera la wilaya de Bouira sur plus de 88 km. Toujours à Bouira, M. Abdelghani Zaâlane a procédé à l’inauguration du dédoublement de la RN33, sur sa partie reliant les communes de Bouira et Haïzer sur une distance de 10 km. Le ministre des Travaux publics a, également, inspecté les travaux, actuellement en cours, d’un évitement, du versant Est de la ville de Bouira, sur plus de 10 km. Au niveau de la commune d’El-Hachimia, située au sud de la wilaya, le ministre a inspecté les travaux d’une liaison autoroutière, de Sour El-Ghozlane vers l’autoroute Est-Ouest, pour une distance de 32 km. De retour à la commune d’Aomar, au Nord-ouest de la wilaya, le ministre inspectera également les travaux d’un tunnel, d’une gare de péage et d’un échangeur reliant la future pénétrante autoroutière de Tizi-Ouzou vers l’autoroute Est-Ouest, via Bouira. Enfin et au niveau de la commune de Djebahia, M. Zaâlane a reçu des explications sur le projet de remise à niveau du tronçon de l’autoroute de 32 km entre Bouira et Lakhdaria, ainsi qu’une présentation sur la réalisation des gares de péages de l’autoroute sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Bouira, au nombre de cinq. Ainsi, le premier point inspecté était celui du futur siège du Laboratoire central des travaux publics (LCTP), qui sera opérationnel dans deux mois selon le maître de l'ouvrage. Le coût de l'opération s'élève à plus de 150 millions de dinars. Le futur laboratoire, le premier à l'échelle nationale, s'occupera des missions de contrôles technique et scientifique des projets du secteur au niveau des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou-Arreridj et Boumerdès. Sur place, le ministre a également reçu un exposé global sur le réseau routier de la wilaya, qui compte plus de 3 090.737 kilomètres de routes bitumées, dont 58% sont des chemins communaux, 23,15% sont des routes de wilaya, 14,90% de routes nationales et 3,5% d’autoroutes. Concernant le secteur des transports, le ministre a été informé que le parc de wilaya compte pas moins de 1 965 bus, 1 175 taxis et 8 autorails. La wilaya compte, aussi, 18 lignes de transports avec une capacité de plus de 4 500 places, ainsi que deux gares routières au niveau de Bouira et Sour El Ghozlane.

Les travaux de la double voie ferrée Thenia - Bordj Bou Arreridj lancés le 12 août prochain

Au niveau du siège de l'entreprise chinoise «CHINA CIVIL», le ministre des Travaux publics a reçu des explications sur le projet structurant de la double voie ferrée Thenia - Bordj Bou Arreridj, qui traverse la wilaya de Bouira sur un tronçon de 88 km. Ainsi et selon le directeur du projet, l'étude initiale du projet, établie en 2009, a été optimisée et révisée, particulièrement au niveau de la wilaya de Bouira. Ainsi et toujours selon le même responsable, le tracé entre Bechloul et Beni Mensour a été carrément changé, en raison de présences d'habitations, de cultures et de projets d'investissements sur l'ancien tracé. Au niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira, le tracé a été modifié selon les extensions du nouveau PDAU de la ville et au niveau de la commune d'Aomar, le tracé a été partiellement rectifié pour éviter les zones de glissements et le champ magnétique du téléport de Lakhdaria : «Suite à des réserves émises par les bureaux d'étude et les autorités locales, particulièrement au niveau de la wilaya de Bouira, une nouvelle étude a été réalisée pour prendre en considération ces réserves mais aussi garder le coût initial du projet», a affirmé le directeur du projet. L'intervenant a, aussi, déclaré que ce projet comporte la réalisation d'un système de signalisation latéral et un autre système de téléphonie de gestion GSMR, en plus de 22 km de viaduc et 16 km de tunnels. Les travaux seront lancés le 22 août prochain, puisque les travaux de topographie et de géologie sont en voie d'achèvement. Le coût initial du projet est à l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Toujours à Bouira et après avoir inauguré officiellement le tronçon dédoublé de la RN33, M. Zaâlane a inspecté le projet de réalisation d'un évitement Est de la ville de Bouira sur 10 km, avec un coût de 66 millions de dinars et un délai de réalisation de 22 mois. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 50% actuellement et la route sera livrée dans cinq mois, selon le maitre de l'ouvrage. Le cortège officiel s'est dirigé par la suite vers la commune d'El Hachimia, où le ministre a supervisé les travaux d'une liaison autoroutière de 32 km entre Bouira et Sour El Ghozlane. Une partie avoisinant les 60% a été livrée et la partie restante sera livrée d'ici le mois d'août prochain, selon l'entreprise réalisatrice. Sur place, le ministre a ordonné l'établissement d'un calendrier pour l'achèvement des travaux : «Il faut raccourcir les délais, surtout qu'aucune contrainte n'est signalée. Il faut établir rapidement un calendrier pour la livraison du reste du projet et raccourcir les délais. La wilaya et le pays ont besoin de cet ouvrage qui relie le nord et les Hauts-plateaux», a-t-il insisté. À noter, enfin, que le coût initial de l'opération s'élève à 6,8 milliards de dinars. Après un petit détour à travers la localité de Draâ El Mizan, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le cortège s'est arrêté sur les hauteurs de la commune d'Aomar, au nord de la wilaya de Bouira, où le ministre s'est enquis de l'avancement des travaux du principal tunnel de la pénétrante autoroutière de Tizi-Ouzou. Long de plus de 900 mètres, ce tunnel situé à la limite des deux wilayas, enregistre un taux d'avancement de 43%, selon l'entreprise turque en charge du projet. Concernant la partie de la wilaya de Bouira, de la pénétrante autoroutière sur 12 km, le représentant de l'entreprise a assuré que le taux d'avancement des travaux est actuellement à 42%. La livraison de ce tronçon nécessite la réalisation d'un tunnel et de cinq ouvrages d'arts. La livraison de l'ensemble de la pénétrante autoroutière de Tizi-Ouzou est prévue pour le mois de mars 2019. Sur place, le ministre a insisté pour le renforcement des moyens humains et matériels sur ce chantier et aussi pour le respect des délais contractuels de sa réalisation. L'hôte de Bouira s'est également engagé à régler la situation financière de ce projet, lequel accuse quatre mois de retard de paiement. Pour la fin de sa tournée, le ministre des Travaux publics a inspecté les travaux de remise à niveau de l'autoroute Est-Ouest, entre Bouira et Lakhdaria, sur une distance de 32 km. Un projet presque entièrement livré, puisqu'il ne reste qu'un tronçon de 13 km au niveau de la commune de Djebahia, à réhabiliter.

«Air Algérie va bien !»

Au terme de sa longue tournée, le ministre a tenu un point de presse au cours duquel il est revenu sur un bon nombre de questions d'actualité au niveau de son secteur. Il affirmera en premier lieu que la wilaya de Bouira a connu un développement très important de son réseau, qui, selon-lui, a contribué non-seulement à son désenclavement mais aussi à lancer plusieurs secteurs d'investissement. Il a, également, affirmé que les efforts du gouvernement pour le développement de ce secteur et de celui des transports «ne cesseront jamais, et le gouvernement continuera à répondre favorablement à la demande économique des citoyens», a-t-il affirmé. Interrogé à propos de la santé économique de la société publique de transport aérien Air Algérie, M. Zaâlane a rejeté en bloc les informations faisant état de difficultés financières de l'entreprise, en affirmant qu'Air Algérie ne souffre pas de problèmes financiers importants et sa flotte répond aux normes de sécurité universelles : «Air Algérie va bien. Elle continuera ses services et ses plans de développements. Nous avons entièrement confiance dans les cadres compétents qui la dirige et les appareils répondent aux normes de sécurité universelles», a-t-il martelé. À propos de la date de livraison de la pénétrante autoroutière de Tizi-Ouzou, le ministre a assuré que des réunions techniques pour l'évaluation de l'avancement des travaux sont tenues régulièrement : «Il est vrai que la cadence des travaux a connu une baisse durant l'été dernier, mais nous allons la rattraper, notamment à travers des rencontres périodiques avec l'ensemble des intervenants sur le chantier, dans l'objectif de lever certaines contraintes et aussi pour livrer le projet dans son délai initial», a-t-il affirmé.

Oussama Khitouche