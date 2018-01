Ath Hichem au rendez-vous

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 284 lecture(s)

La célébration de Yennayer 2968 prend, cette année, une dimension supérieure d’autant plus que ce nouvel an amazigh a été décrété officiellement journée chômé et payée. Au niveau des quatre coins du pays, la célébration aura lieu avec beaucoup de faste. À Tizi-Ouzou, ce sont pratiquement tous les villages et toutes les associations qui s’activent pour être au rendez-vous. «Cette année, Yennayer sera célébré avec faste puisque cette journée a été décrétée chômée et payée. Ce premier rendez-vous avec l’Histoire et la reconnaissance de notre identité ne doit en aucune manière passé inaperçu», a indiqué la présidente de l’association des femmes tisseuses d’Ait Hichem. Cette association a d’ailleurs concocté un programme en collaboration avec l’association Tamughli et le comité de village pour fêter le passage au nouvel an berbère. Des festivités qui se dérouleront vendredi prochain. Après l’accueil des invités, les organisateurs ont prévu de coiffer collectivement les petits enfants du village comme le veut la tradition. Une manière de bien accueillir le nouvel an. Après l’incontournable Waada avec le plat traditionnel et d’autres mets du terroir, les organisateurs ont aussi retenu un gala de chant traditionnel qui sera l’occasion d’honorer la doyenne du village. «La célébration de Yennayer a un gout spécial, cette année, puisque nous recouvrons notre identité, notre culture et nos coutumes petit à petit. À présent, il nous faut surtout retrousser les manches et nous remettre au travail pour réparer toutes les injustices qu’a subies notre culture», a indiqué la présidente de l’association des femmes tisseuses N’Ath Hichem. H. T.