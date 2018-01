La tendance à la reprise ?

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 374 lecture(s)

Le Cnapest de Tizi-Ouzou a réuni, hier, ses délégués en son siège sis au CEM Lotfi, pour discuter de la tournure à donner à leur mouvement de grève enclenché depuis le 20 novembre dernier et discuter des propositions de la direction de l’éducation qui consistent en la mutation interne d’un des chefs de service et la mise en retraite du second cadre de la direction, dont le départ est exigé par le syndicat avant de reprendre le travail. Lors de la réunion, plusieurs délégués ont pris la parole pour signaler l’état des lieux dans les établissements et du moral des enseignants. La majorité des intervenants ont opté pour la consultation de la base avant de prendre la décision de reprise ou de poursuite de la grève. Le coordinateur du Cnapest de Tizi-Ouzou a, lors de son intervention, rappelé le fil de l’histoire et toute les démarches entreprises pour rétablir la dignité de l’enseignante agressée et révélera à l’occasion : «Ça n’a pas été de tout repos. Nous avons fait face à des comportements d’un autre âge. Des menaces ont été proférées à l’encontre du bureau de wilaya et à ma personne, mais nous sommes toujours restés debout et nous le resterons jusqu’à l’aboutissement de nos revendications.» Toutefois et après avoir écouté l’ensemble des intervenants, la tendance est à la consultation de la base : «Nous allons revenir à la base et ce sera à elle seule de trancher la question de la poursuite du mouvement ou de sa suspension», a-t-il conclu. À signaler que si le retour à la base est décidé, la grève se poursuivra au moins jusqu’à dimanche prochain, le temps de tenir les assemblées générales dans les établissements, par la suite il faut un conseil de wilaya pour entériner la décision et l’annoncer officiellement. À l’heure où nous mettons sous presse, les délégués du Cnapest étaient toujours en réunion avec le directeur de l’éducation pour lui transmettre leur décision. De son côté, le collectif des associations autonomes des parents d’élèves attendait devant le portail de la DE pour connaître la décision finale, menaçant de passer à la fermeture des écoles et du siège de la direction de l’éducation si la reprise n’a pas lieu aujourd’hui.

H. T.