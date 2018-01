Ould Ali lance les festivités officielles

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 548 lecture(s)

Pour la deuxième année consécutive, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a donné le coup d’envoi des festivités de Yennayer à partir de la wilaya de Bouira.

Mais cette année, la décision du président de la République, décrétant cette journée chômée payée, a fait que la fête revêt un cachet particulier. Après une halte au chef-lieu de wilaya au niveau de l’ODEJ, le cortège ministériel s’est rendu au village de Tessala dans la commune de Taghzout, 10 kilomètres au Nord-est de la ville de Bouira. Sur place, le ministre a officiellement donné le coup d’envoi des festivités de Yennayer, en visitant une exposition d’objets traditionnels et une vieille maison transformée en musée. Les initiateurs de cette exposition, à savoir les membres de l’association «Tagherma», ont accompagné la délégation tout au long de cette visite. M. Ould Ali El Hadi dira que les festivités de Yennayer cette année sont particulières : «Je suis très heureux de me retrouver aujourd’hui parmi vous, une fois de plus ici au village de Tessala, en compagnie de M. le wali. Mais cette année, Yennayer a été décrété fête nationale», se félicitera le ministre. Il ajoutera : «Je remercie tous ceux qui contribuent chaque année à faire de cet événement culturel qui nous rassemble, une totale réussite». Le ministre de la Jeunesse et des Sports reviendra sur les festivités de l’année dernière : «C’est à partir de ce village que nous avions émis le vœu de voir Yennayer une fête nationale, journée chômée et payée. Cette année, notre vœu s’est réalisé grâce à la décision du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et cette journée de Yennayer appartient désormais à tous les Algériens qui la célébreront avec faste. Nous devons être fiers en continuant à unifier nos efforts pour le bien de notre pays. Je suis aujourd’hui parmi vous, aussi, pour écouter vos doléances, mais je constate que chaque année il y a des améliorations dans nos villages, même si des carences persistent. Toutefois, à force de persévérance, nous arriverons à surmonter les obstacles. Chaque année, notre culture grandit et avec la mise en place prochaine d’une Académie pour Tamazight, des avancées fulgurantes seront réalisées avec la contribution d’experts en la matière (…)». Les festivités de Yennayer officiellement lancées, le ministre déclarera : «A partir d’aujourd’hui, les festivités auront lieu dans toutes les wilayas, mais c’est à partir de Bouira que j’ai voulu donner le coup d’envoi. Encore une fois, nous nous réjouissons de ce nouvel acquis». Le ministre conclura en remerciant le wali, toutes les autorités de la wilaya et tous les citoyens de Tessala pour leur chaleureux accueil.

Hafidh Bessaoudi