Une casemate et cinq bombes détruites

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 310 lecture(s)

Une casemate, 5 bombes de confection artisanale et des outils de détonation ont été découverts et détruits, dimanche dernier, à Bouira par un détachement de l’armée. En effet, «dans le cadre de la lutte anti-terroriste et suite à une opération de fouille et de recherche, un détachement de l’Armée Nationale et Populaire a découvert et détruit, le 07 janvier 2018, à Bouira/1ère RM, une casemate, contenant 5 bombes de confection artisanale, des outils de détonation, ainsi qu’une quantité de subsistances de vivre et divers objets», précise le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Bachir A.