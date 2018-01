La journée du vendredi 12 janvier chômée et payée

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 232 lecture(s)

La journée du vendredi 12 janvier, coïncidant avec la célébration de Yennayer, sera chômée et payée pour l`ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics ainsi que les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris ceux payés à l`heure ou à la journée, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. "En application de la décision de monsieur le Président de la République, rapportée par le communiqué du Conseil des ministres du 27 décembre 2017, la journée du vendredi 12 janvier 2018, concordant avec la célébration de Yennayer, et chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", a précisé la même source. "Toutefois les instituions, administrations, établissements, organismes offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté", a ajouté la même source. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait annoncé, mercredi 27 décembre 2017 lors de la réunion du Conseil des ministres, sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018.