C’est l’impasse totale !

Par DDK | Il ya 8 heures 41 minutes | 514 lecture(s)

Le spectre de l’année blanche inquiète de plus en plus les élèves, particulièrement les classes d’examens, et leurs parents.

Ce sentiment s’est accentué juste après l’échec de la réunion du Cnapeste avec le directeur de l’éducation qui s’est tenue avant-hier lundi et qui s’est prolongée jusqu’à tard dans la soirée au niveau du siège de la direction de l’éducation. Aucun consensus n’a été dégagé entre les deux antagonistes lors de cette rencontre pour mettre fin à cette grève qui entame sa septième semaine. Même la présence du collectif des associations de parents d’élèves (C/APE) de la wilaya de Tizi-Ouzou, à cette entrevue, n’a pas réussi à infléchir les positions des uns et des autres, malgré les quelques concessions qui ont été faites par la direction de l’éducation, à savoir le licenciement incessamment de l’un des accusés dans cette affaire, et la mutation interne de l’autre. La proposition à laquelle le Cnapeste avait opposé un refus total après une concertation de ses délégués qui s’est déroulée le jour même. Le coordinateur de ce syndicat, M. Ouaked déclarera : «Rien de concret dans cette réunion. La Direction de l’éducation campe sur ses positions, c’est toujours le même discours. C’est l’impasse». Quant à la suite à donner à cet échec, justement, le premier responsable du Cnapeste dans la wilaya persiste et signe : «La grève continue dans les établissements en attendant le conseil de wilaya qui se réunira samedi prochain». Pour sa part, la Direction de l’éducation, via un communiqué de sa cellule de communication, impute cette impasse au Cnapeste qui refuse, selon le document, toutes les commissions d’enquêtes et les propositions avancées par la tutelle. «Dès le départ, la Direction de l’éducation n’a ménagé aucun effort pour trouver une issue à la situation. Même si ni l’enseignante, ni le syndicat n’ont déposé plainte, nous avons toutefois demandé une commission d’enquête. Nous ne pouvons pas répondre à des revendications qui ne sont pas fondées. On ne peut pas licencier deux fonctionnaires sans preuves», lit-on dans le document de la Direction de l’éducation. Et de poursuivre : «Il est de notre devoir d’appliquer la réglementation et les lois pour préserver les intérêts des élèves, d’autant plus que la grève a été déclarée illégitime par le tribunal administrative». De leur côté, le collectif regroupant une vingtaine d’APE de la wilaya de Tizi-Ouzou, a exposé ses appréhensions hier au président de l’APW de Tizi-Ouzou. Ce dernier leur a promis de transmettre leurs doléances au wali. Pour rappel, ce collectif a menacé, dans une déclaration récente, de paralyser les établissements scolaires et de procéder à la fermeture du siège de la Direction de l’éducation à partir du 7 janvier 2018. «Suite à ces réunions, nous avons temporisé nos actions en attendant le résultat des ces rencontres», apprend-on du porte parole du collectif.

Farida Elharani