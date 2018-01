Net recul du taux d’analphabétisme

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 275 lecture(s)

Pas moins de 9 963 personnes illettrées, dont la majorité est de sexe féminin, soit un nombre de 9 312 femmes, ont bénéficié des programmes d’alphabétisation à travers les 238 centres de proximité ouverts à cet effet sur le territoire de la wilaya de Béjaïa, depuis le lancement, en 2007, de la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme. C’est ce qu’ont annoncé, avant-hier, les responsables locaux de l’office national d’alphabétisation, en marge de la célébration de la Journée arabe d’alphabétisation, au niveau du siège local de l’union nationale des femmes algériennes (UNFA), en présence de la secrétaire nationale de cette organisation, en l’occurrence Mme Noria Hafci, et des autorités locales. Le taux d’illettrisme dans la wilaya de Béjaïa a reculé de 31 à 15 %, depuis la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, attestant ainsi de son efficacité dans la lutte contre l’analphabétisme. Le taux national, quant à lui, a baissé de 22 à 10 %, a indiqué Mme Hafci. Malgré ces progrès encourageants, la secrétaire nationale de l’UNFA a plaidé, avant-hier, à Béjaïa, pour le perfectionnement et le renforcement de cette stratégie, qui exclut le rôle des associations. En effet, Mme Hafci a déploré le fait que c’est l’office national d’alphabétisation qui assume exclusivement cette mission. Pour elle, la bataille contre l’analphabétisme ne peut être gagnée sans une forte implication de la société civile. Parmi les contraintes soulevées par Mme Hafci, il y a lieu de citer l’obligation de réunir une quarantaine d’apprenants pour ouvrir une classe d’apprentissage, le manque de transport dans les régions enclavées et rurales et le non paiement à temps des enseignants recrutés dans le cadre de ces programme d’alphabétisation. Par ailleurs, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a affirmé dans sa courte allocution prononcée à cette occasion qu’il est «prêt d’accompagner toutes les associations dans leurs diverses actions visant à promouvoir le savoir et l’éducation, et éradiquer le fléau de l’analphabétisme au niveau de la wilaya de Béjaïa».

