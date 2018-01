«Relancer les échanges inter-wilayas pour promouvoir le patrimoine amazigh»

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 303 lecture(s)

Le directeur de l’Organisation et de la diffusion du produit culturel et artistique (ODPCA) au ministère de la Culture, M. Abdellah Bougandoura, était, hier, à Bouira pour le lancement de la semaine culturelle du patrimoine amazigh. Au niveau de la Maison de la culture Ali Zaâmoum, M. Bougandoura, accompagné du wali de Bouira, M. Mustapha Limani, souhaitera que 2968 soit une année fructueuse dans tous les domaines, particulièrement dans les échanges interwilayas. «Au nom du ministère de la Culture, nous souhaitons la réussite de cette manifestation, du lancement de la semaine culturelle du patrimoine amazigh. Aujourd’hui, je suis heureux d’être à Bouira, une wilaya disposant de potentialités non négligeables, notamment dans le domaine du patrimoine immatériel. Parmi les directives et les objectifs du Ministère de la Culture : donner la chance à l’ensemble des associations, aux hommes de culture et aux hommes de lettres, et ce pour valoriser et préserver notre patrimoine», déclarera l’hôte de Bouira. M. Bougandoura Abdellah soulignera, par ailleurs, la relance imminente, dés le mois de février prochain, des activités interwilayales. «Nous souhaitons également l’échange culturel entre les wilayas et nous espérons que cette année soit une réussite dans ce domaine. J’aimerais que l’on puisse relancer les activités des wilayas par rapport au patrimoine immatériel sur le territoire national, afin de créer cette dynamique d’échanges interwilayals. Nous allons encourager, d’ailleurs, les activités de proximité. C’est l’idée qui sera appliquée, d’ici le mois prochain. À ce sujet, nous souhaiterions l’implication massive et la participation des collectivités locales pour la réussite de ces événements. De notre coté, nous garantissons que l’administration, le Ministère et tous ses établissements seront à la disposition de l’ensemble des artisans, des artistes et des hommes de culture, pour promouvoir et préserver notre patrimoine millénaire», conclura M. Bougandoura Abdellah.

Hafidh Bessaoudi