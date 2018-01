«Assegwas ameggaz à tous les Algériens !»

Par DDK | Il ya 9 heures 10 minutes | 429 lecture(s)

«Je tiens tout d’abord à remercier le quotidien national La Dépêche de Kabylie pour m’avoir donné l’occasion de m’adresser à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Bouira, à la veille de cette merveilleuse date de Yennayer 2968. J’adresse à cette occasion mes vœux les plus chaleureux et les plus vifs à tout le peuple algérien pour une année pleine de jours heureux, pleine de joie et de bonheur, pleine de fraternité, de solidarité et d’entraide. Une année qui verra notre cher pays connaitre un développement harmonieux et équilibré. Une année où notre merveilleuse wilaya continuera son avancée économique et sociale, où les besoins des populations dans différents et nombreux domaines (logement, AEP, infrastructures de jeunesse, gaz…) connaitront une bonne prise en charge et une année où les retombées sur notre population de toutes les actions engagées seront hautement appréciées. La décision prise par son Excellence Monsieur le président de la République de décréter la date du 12 janvier, Yennayer, journée chômée et payée, est une décision historique dans la mesure où elle vient renforcer l’unité nationale et consacrer définitivement les constantes nationales que sont l’islamité, l’arabité et l’amazighité. Avant de terminer, je tiens encore une fois à réitérer à chaque citoyen mes vœux les plus profonds pour une année de réussite, de santé et de joie et je vous invite à fêter cette journée mémorable comme vous avez toujours su la fêter.»

Propos recueillis par Hafidh Bessaoudi