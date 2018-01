Yennayer dans la convivialité et la fierté

Par DDK | Il ya 9 heures 45 minutes | 349 lecture(s)

La célébration de Yennayer 2968 fut grandiose dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le wali Mohamed Bouderbali et sa délégation composée de directeurs de l'exécutif se sont rendus sur plusieurs sites ayant abrité les festivités. A la maison de la culture Mouloud Mammeri, une visite à travers les stands aura permis à tous d’admirer différents produits artisanaux. Des produits de qualité exécutés avec amour et dextérité. Il faut souligner que plusieurs wilayas ont pris part à cette célébration. On est venu de Ghardaïa, Oued Souf, Tiaret, Tamanrasset, Blida et Alger, entre autres. «Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous Algériens et nous fêtons Yennayer avec une grande fierté, car la journée est désormais chômée et payée grâce à la décision des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République», dira le wali Bouderbali. La délégation s'est rendue ensuite à la place de l'Olivier où une autre exposition proposait au public divers produits du terroir : miel, huile d'olive... La place de l'ancienne gare routière était également très animée. Les enfants ont été gratifiés de beaux spectacles de clowns et des troupes d’Idheballen ont plongé les lieux dans une belle ambiance festive, entraînant jeunes et moins jeunes dans des danses endiablées. A midi, ce fut le moment d’une wadaâ consistant en du couscous au poulet servi dans les locaux de la bibliothèque communale, à laquelle furent conviés tous les invités, dans une ambiance particulière. Dans l'après-midi, un gala artistique avec Karim Addar était prévu à la salle des spectacles de la Maison de la culture.

Riche programme prolongé et un hommage à Djamel Allem

Les festivités de Yennayer ont été célébrées avec faste à Tizi-Ouzou, à travers toutes les localités de la wilaya, à l’instar de toutes les régions du pays. Dans la journée de jeudi, différents sites étaient occupés par des expositions, où le public était convié à des dégustations de plats traditionnels. Ces dégustations étaient proposées par les représentants de différentes wilayas du pays, telles Blida, Khenchela, Adrar, Jijel et bien sûr Tizi-Ouzou. Un concours du meilleur plat traditionnel était d’ailleurs prévu. A «Axxam n nag’ (une maison traditionnelle témoin bâtie à l’intérieur de la Maison de la culture), des associations culturelles proposaient différents ateliers tel celui de la coiffure. L’on procéda même à l’immolation d’un coq. Dans l’après-midi, des conteuses feront le bonheur des enfants. La fête s’est prolongée dans la journée du vendredi, avec d’autres activités culturelles : caligraphie, calendrier berbère, cartes de vœux, dessin, puzzle… A midi, une wadaâ (couscous au poulet) a été servie à tous les présents. S’en suivra, dans l’après-midi, un gala artistique spécial Yennayer avec notamment Karim Addar. La cérémonie de clôture des festivités était prévue pour hier samedi, avec au programme des chants de chorale, de la poésie, ichewiken, un défilé de tenues traditionnelles et une remise de diplômes aux participants. Soulignons par ailleurs qu’un hommage a été rendu au chanteur Djamel Allem, au théâtre régional Kateb Yacine, durant la soirée du jeudi à vendredi.

M A Tadjer.