Par DDK | Il ya 9 heures 45 minutes | 421 lecture(s)

En visite, hier, dans la wilaya de Béjaïa pour prendre part aux festivités de Yennayer, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a qualifié de «grand acquis pour le peuple algérien» la décision prise par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, de décréter officiellement Yennayer jour férié. «Je suis venu ici pour partager la joie des citoyens de la région dans le cadre de la célébration de Yennayer. Cette année, elle revêt un caractère particulier suite à la décision du président de la République, qui a décrété Yennayer jour férié, et donc chômé et payé. C’est un grand acquis pour le peuple algérien», a déclaré Ould Ali. L’hôte de la ville de Béjaïa n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux militants de la cause amazighe, dont la consécration de Yennayer comme jour férié constitue un couronnement de leur long combat. «Mes pensées vont, en ce jour, envers tous ceux qui ont consenti des sacrifices énormes pour aboutir à ce résultat. C’est le couronnement d’un long parcours, bien qu’il reste encore du travail pour l’épanouissement de tamazight», a-t-il affirmé. La délégation ministérielle, accompagnée par les autorités locales, à leur tête le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, se sont rendues au niveau de la Maison de la culture Taos Amrouche où se déroulaient les festivités officielles. Le ministre Ould Ali a assisté, en présence d’une foule nombreuse, à une exhibition de troupes folkloriques, venues, en plus des troupes locales, de la Tunisie et de la Libye. Cette manifestation s’est déroulée sur l’esplanade de la Maison de la culture dans une ambiance festive et bon enfant. En outre, la délégation ministérielle a visité les différentes expositions d’arts traditionnels organisées au niveau de la galerie d’arts de la même structure culturelle. Au niveau de la maison d’hôte de la ville de Béjaïa, le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé une cérémonie en l’honneur du professeur en médecine Alim Louis Benabid, président du centre de recherche CLINATEC de Grenoble. Grand chercheur mondialement connu, M. Alim est fils d’Ahmed Benabib, compagnon de route du colonel Amirouche et médecin du GPRA pendant la guerre de libération nationale. Par ailleurs, le ministre s’est rendu, dans l’après-midi, dans la région historique d’Ifri Ouzellaguen pour visiter un projet de reconstitution d’un village ancestral kabyle. Émerveillé et convaincu par le projet, le ministre a décidé d’accorder une subvention financière au profit de l’association Horizons d’Ouzellaguen, initiatrice de cette œuvre. Pour sa part, le wali de Béjaïa a promis de contribuer financièrement au budget de wilaya pour la concrétisation de ce projet.

Boualem S.