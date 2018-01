Bouazghi insatisfait du rendement

Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 630 lecture(s)

Bouazghi, ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, en visite hier à Béjaïa, a été tranchant : «Avec une quantité de 3 000 tonnes annuellement, la production halieutique dans la wilaya de Béjaïa reste largement en deçà des potentialités dont elle dispose».

Surtout eu égard à son littoral long de plus de 100 kilomètres et aux multiples projets inscrits, dernièrement, par l’État au profit de la région, estimés à 9 404 000 000 DA. Abdelkader Bouazghi a, en effet, dit toute sa deception lors de cette visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Béjaïa pour s’y enquérir de la situation de son secteur. «Depuis 2010, la production halieutique à Béjaïa stagne à 3 000 tonnes par an. Il n’y a pas de raisons pour que le rendement des pêcheries reste à ce stade. Vous disposez ici de plus de potentialités comparativement à d’autres régions côtières du pays et pourtant elles vous dépassent en production halieutique. Cela doit changer ! Il faut booster l’investissement, se diriger vers l’aquaculture, la pisciculture et diversifier les espèces», a déclaré M. Bouazghi à l’adresse des responsables locaux du secteur de la pêche. Ces derniers ont justifié ce rendement insuffisant par le départ massif, ces dernières années, de pêcheurs à la retraite et le non renouvellement de la flottille. En tout les cas, le consommateur paie cher cette situation surtout lorsqu’on sait, par exemple, que la sardine, autrefois à la portée de tout le monde, est devenue intouchable pour les bourses moyennes à cause de son prix exorbitant. Selon les chiffres communiqués par les responsables locaux du secteur, la flottille de pêche de la wilaya renferme 297 unités, dont 21 chalutiers, 52 sardiniers et 224 petits métiers. Une fabrique de glace, un entrepôt frigorifique et une unité de réparation navale sont à la disposition des marins-pécheurs. Avec seulement onze concessions attribuées, dont huit piscicultures et trois conchylicultures, l’aquaculture marine reste un créneau peu exploité. Son renforcement permettra de booster la production halieutique dans la région et du coup, réaliser un équilibre entre la demande et l’offre.

Mise en service d’une station d’avitaillement

Le port de pêche et de plaisance de Tala Ilef, sis à 30 km à l’ouest de la ville de Béjaïa, fut parmi les projets inspectés, hier, par le ministre Bouazghi. Il y a procédé à l’inauguration d’une station d’avitaillement. Il reste encore à réaliser au niveau de ce port, entre autres, des cases pour pécheurs, une fabrique de glace, une halle de vente et entrepôt frigorifique, ainsi que des bâtiments administratifs devant abriter des détachements de la police, SNGC, Douane, Protection civile, EGPP et DPRH. Un atelier de mécanique et de réparation navale est également prévu sur le terrain plein de ce port. Concernant les travaux de confortement de la jetée principale, lancés en juin 2015 et dont le montrant de l’opération se chiffre à 1 400 000 000 DA, ils ont atteint un taux d’avancement de 77 %. À noter que la capacité d’accueil des embarcations de pêche et de plaisance du port de Tala Ilef est de l’ordre de 150 embarcations. Sa capacité théorique de production de poissons est estimée à 10 900 tonnes par an.

278 PPDRI réalisés en quatre ans

La deuxième étape de la visite de la délégation ministérielle fut la pépinière forestière, sise au niveau du siège de la conservation de forêts de Béjaïa, où une présentation détaillée sur les indicateurs de ce secteur a été exposée au ministre Bouazghi. Ce qu’il y a lieu de souligner est la réalisation de 278 PPDRI par la conservation des forêts de Béjaïa, durant la période allant de 2010 à 2014, entrant dans le cadre de l’opération du renouveau rural. Ces PPDRI, selon le premier responsable de ce secteur à Béjaïa, Ali Mahmoudi, ont été réalisés dans 282 localités, réparties sur 39 communes. Il s’agit essentiellement de l’ouverture de pistes agricoles et le reboisement. En outre, ce même responsable a informé sur l’existence de onze projets de réalisation de forêts récréatives, dont deux ont été validés. Par ailleurs, le conservateur des forêts de Béjaïa est revenu sur le bilan des incendies de forêts enregistrés dans la wilaya, durant la dernière saison estivale. Pas moins de 181 incendies ont été recensés dans la région, lesquels ont ravagé une superficie de 6 027 hectares. M. Mahmoudi a tenu à rassurer le ministre Bouazgui sur le bon déroulement de l’opération de compensation des pertes subies à la suite des incendies enregistrés l’été dernier. Dans la commune d’El Kseur, l’hôte de la capitale des Hammadites a visité une exploitation arboricole (agrumes et poires), lancée par une EAC. Dans la même région, la délégation ministérielle a pris connaissance d’un projet en cours de réalisation d’une unité de transformation des produits agricoles. Les travaux ont atteint un taux de 70 %. Dans la région de la Soummam, M. Bouazghi, accompagné du wali de Béjaïa et des élus locaux, a visité, à Ouzellaguène, une exposition de produits agricoles, pêche et forêts, ainsi qu’un verger oléicole s’étalant sur 250 ha. Il a, également, rendu visite à une huilerie privée, spécialisée dans la production et la transformation de l’huile d’olive. Dans la même localité, il a assisté à une opération d’ensemencement des géniteurs de carpe commune du bassin d’irrigation dans l’exploitation oléicole du groupe IFRI. À Akbou, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a effectué une visite au niveau de la laiterie SARL Soummam, spécialisée dans la fabrication des produits laitiers. Un exemple de réussite à encourager, selon les autorités locales.

