Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 533 lecture(s)

La production de lait pour l’année 2017 a connu une baisse de 5 millions de litres par rapport à 2016, où elle fut de 95 millions de litres. Le chiffre a été révélé par un responsable de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui intervenait, hier, sur la radio locale. Cette baisse est due principalement à la sécheresse qu’a connue la région, précisera M. Chebah Sid Ahmed qui rappellera que plus de 3 000 éleveurs, 30 laiteries et 180 collecteurs de lait sont recensés à travers la wilaya. «La commune de Timizart à elle seule compte 500 éleveurs. Elle est classée première dans la collecte de lait au niveau national», a-t-il souligné. Dans le but de cerner les problèmes auxquels font face ces éleveurs, une rencontre a été organisée, hier, par la DSA, en collaboration avec la chambre de l’agriculture et l’Itmas de Boukhalfa, au profit des éleveurs. Celle-ci s’est déroulée au niveau de la bibliothèque communale de Souk El Had. L’objectif principal de cette rencontre était d’écouter les problèmes des éleveurs, des associations, des groupes, des fermes-écoles et des coopératives, mais aussi de sensibiliser les éleveurs sur l’importance de la vaccination de leurs cheptels et de sortir avec des résolutions. Il était également question de faire connaître les nouvelles techniques pour améliorer le rendement de la filière. S’agissant du foncier agricole, le DSA, M. Laib Makhlouf, a indiqué que «des mises en demeure seront adressées aux agriculteurs ayant bénéficié de terrains qui, à ce jour, demeurent inexploités où mal exploités.» «Ces terrains agricoles seront restitués et mis à la disposition de vrais agriculteurs», dira encore le responsable. A signaler que d’autres rencontres de ce genre sont prévues pour les 17, 23 et 24 janvier, dans d’autres localités de la wilaya, à savoir Azazga, Draâ Ben Khedda et Tigzirt.

Nadia Rahab