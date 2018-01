Les mesures de facilitation entrent en vigueur

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 559 lecture(s)

Les jeunes issus de la communauté nationale établie à l’étranger pourront bénéficier de plusieurs facilitations, afin de créer leurs propres micro-entreprises en Algérie. «Le programme du président de la République accorde un intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale», a souligné le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, M. Mourad Zemali, reproduit par l’APS. Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit d'entreprenariat par la création de micro-entreprises et les faire participer activement à l'essor économique et social du pays. «Des critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale des assurances-chômage (CNAC), la structure de financement, les délais de remboursement et le processus de validation des dossiers ont été définis par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale», a encore souligné la même source. En effet, à partir de l'année 2018, l'ANSEJ et la CNAC développeront un service électronique qui donnera aux jeunes porteurs de projets la possibilité d'une inscription en ligne, leur permettant de suivre l'évolution des dossiers. Par ailleurs, il est utile de rappeler que M. Zemali avait fait savoir que les délais pour le dépôt des dossiers introduits par les jeunes promoteurs de micro-entreprises en vue de bénéficier du dispositif de rééchelonnement de la dette et de l'annulation des pénalités de retard, ont été prorogés jusqu'à juin 2018. «Les délais du dépôt des dossiers des entrepreneurs prévus pour fin 2017 pour bénéficier du dispositif de rééchelonnement des dettes contractées pour la création de leurs projets et de l'annulation des pénalités de retard, ont été prorogés jusqu'à juin 2018».

Samira Saidj