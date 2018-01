Signature d’une convention aujourd’hui

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 410 lecture(s)

Le Haut commissariat à l’amazighité procédera, aujourd’hui, à la signature d’une convention avec le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Cette convention vise à «promouvoir l’utilisation de la langue amazighe dans divers domaines, métiers et activités du tourisme et de l’artisanat», a indiqué un membre du HCA. La cérémonie de signature sera présidée par Si El-Hachemi Assad du côté du HCA et par Hacène Marmouri, ministre du Tourisme. En plus de l’inclusion de tamazight dans divers supports de communication touristique, à l’instar des guides, panneaux sur les sites et établissements touristiques, la promotion de l’artisanat traditionnel sera mise en relief dans ce document à parapher aujourd’hui, en vue de la promouvoir en tant que produit d’attraction touristique. Cette convention est la troisième du genre pour le HCA qui a déjà paraphé une convention avec le ministère des Transports, en vue d’inclure tamazight dans la billetterie d’Air-Algérie, ainsi que celle qui ne devra pas tarder à concrétiser l’accord passé avec le ministère de l’Intérieur pour le recensement de toutes les régions dont l’appellation est amazighe, a indiqué, samedi dernier, Si El-Hachemi Assad. Par ailleurs, nous avons appris que le HCA s’est déjà lancé dans un projet très ambitieux visant l’usage des nouvelles technologies dans la promotion de la langue amazighe, notamment dans ses volets ayant trait à l’enseignement. Ainsi, une école d’enseignement virtuel de la langue amazighe sera lancée bientôt. Un projet ambitieux, qui a eu l’aval et le soutien du ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, lors du lancement du timbre à l’effigie de Mouloud Mammeri. Le HCA aurait déjà confié la réalisation des travaux d’informatique et du numérique a un opérateur. Les projets du HCA dans ce domaine remontent du reste à 2014, dans le cadre du projet multimédia amazigh. Une application pour l’enseignement de Tamazight dénommée «Azul» a été lancée en 2015. Elle est disponible sur Google Play, pour androïde, le site de l’APN et celui du HCA. Pour l’année en cours, le lancement de ladite application sur d’autres plateformes est aussi envisagé. Un autre projet, toujours dans le même cadre, a été initié par le HCA, il s’agit du ‘’Clavier Azul’’ en Tamazight, avec les caractères latins et Tifinagh. Il est également disponible en ligne, sur Smartphones et sur tablettes. Il a été lancé officiellement, apprend-t-on à l’occasion de Yennayer 2016. Aussi il semblerait que l'Académie de la langue amazighe, en cours de création, prendrait également en charge «l'élaboration d'un dictionnaire de Tamazight», indique-t-on.

Kamela Haddoum.