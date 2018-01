Le FFS fustige le maire RCD d’avoir ignoré Yennayer

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 235 lecture(s)

Le Front des Forces Socialistes (FFS), section d’Adekar dans la wilaya de Béjaïa, a fustigé le P/APC de la localité et ses élus RCD, dans une déclaration rendue publique le 12 janvier 2018. En effet, le FFS d’Adekar condamne avec force «la passivité du maire et ses élus RCD, qui n’ont programmé aucune activité culturelle, artistique et pédagogique, pour célébrer cette date si symbolique pour le monde amazigh (Yennayer ndlr) et de perpétuer le combat digne et noble de nos aïeux». Dans la même missive, le FFS fédération de Béjaïa section d’Adekar n’a pas manqué de rendre hommage à «celles et ceux qui se sont sacrifiés au péril de leurs vies pour arracher un droit fondamental pour la consécration et la reconnaissance de notre identité amazighe», lit-on dans cette déclaration. Par ailleurs, dans une lettre adressée au premier secrétaire de section FFS d’Adekar, le RCD de la même localité a formulé au FFS une demande d’alliance. En effet, dans cette lettre, le RCD propose au FFS «une réunion de travail et de concertation en vue de définir un accord et des modalités pour une participation à la gestion de l’APC». Dans cette lettre, datant du 6 janvier 2018, le RCD d’Adekar déclare : «Nous sommes disposés à concéder à vos élus un poste de vice-président d’APC et de délégué spécial ou président de commission selon vos propres choix». Cette proposition, faite au FFS par le RCD, pour intégrer l’exécutif communal a, néanmoins, reçu un niet catégorique de la part du Front des Forces Socialistes. En effet, dans leur réponse, datant du 8 janvier 2018, le FFS fustige le RCD, en répondant : «Le FFS ne peut s’associer à une liste qui a déjà montré son incapacité à résoudre les problèmes des citoyens à travers une gestion transparente et participative, l’alliance demeure incompatible avec notre projet politique et avec notre vision de la gestion. Durant la gestion RCD, du mandat 2012/2017, le FFS a toujours condamné cette gestion hasardeuse et désastreuse. En aucun cas, les élus d’opposition, dont le FFS, n’ont été associés à la gestion, même dans un cadre de consulting», lit-on dans la déclaration du FFS. Ce dernier refuse, donc, d’intégrer l’exécutif communal.

Rachid Z.