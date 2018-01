Yennayer, une consécration multidimensionnelle

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 371 lecture(s)

La reconnaissance officielle par le président de la République de cette date historique participe d’un processus long, délicat, mais inexorable d’appropriation d’une histoire, d’une langue, d’une culture et d’un patrimoine commun à tous les Algériens, voire à tous les Nord-africains, injustement combattus et reniés. Car l’un des aspects, le plus méconnu et le plus difficile à formuler, de la crise dont souffre l’Algérie depuis son indépendance est une réappropriation complexe et difficile de son histoire riche et son identité plurielle. Un conflit qui renvoie à l’univers des imaginaires collectifs, des visions et des représentations contradictoires que les différentes composantes de la société se font d’elles-mêmes. Il s’agit en d’autres termes d’un conflit né de l’incapacité des individus et des institutions à intégrer l’héritage historique et culturel de l’Algérie dans toute sa diversité et plusieurs fois millénaire. Dans un élan légitime mais improvisé de réappropriation identitaire, le pouvoir a livré le champ culturel, au lendemain de l’indépendance, à un immense bricolage idéologique par une mythologisation outrée de la personnalité arabo-islamique. L’improvisation et la précipitation, ayant présidé à ce travail de reconstruction nécessaire, ont donné lieu à une conception très appauvrie et surtout jacobine et idéologique de l’identité fondée sur l’unité culturelle et cultuelle forgée durant le mouvement national, excluant ainsi les différences culturelles et linguistiques pourtant très présentes à différents niveaux de la structure sociale. Une identité idéologique en décalage avec la réalité qui relève davantage de l’ordre du discours politico-religieux que de l’ordre du réel parce qu’elle est plus prescriptive que descriptive. Au-delà de sa portée symbolique et sa légitimité incontestable, cette reconnaissance officielle est un facteur d’apaisement, susceptible de réconcilier les Algériens avec leur histoire et de favoriser un sens d’appartenance plus profond à une algérianité plurielle et apaisée. Yahia Président !

Kamel Abdi MPA Lyon