10 881 places pédagogiques ouvertes pour février

Le secteur de la formation professionnelle (FP) dans la wilaya de Béjaïa offre, pour la session de février 2018, pas moins de 10 881 places pédagogiques réparties sur une vingtaine de branches, a-t-on appris, hier, de M. Touahria, chef de service suivi à la direction de wilaya de la FP. Entamées le 7 janvier en cours, les inscriptions pour cette deuxième session dans le secteur de la formation professionnelle de la rentrée 2017/2018 se poursuivront jusqu’au 17 février, a souligné la même source. Ces postes de formation, dont 6 489 au profit de stagiaires visant un diplôme et 4 392 pour l’obtention d’une attestation, seront ouverts à travers les 25 CFPA, quatre annexes de CFPA, deux INSFP et une dizaine de sections détachées que compte ce secteur dans la wilaya de Béjaïa, a précisé notre interlocuteur. Les nouveaux stagiaires pourront s’inscrire dans 137 spécialités. «Ce plan de formation est examiné et validé après deux réunions de travail. La première a réuni, le 3 décembre dernier en conseil de coordination, les directeurs des établissements relevant de la FP et les responsables locaux du secteur. La deuxième, présidée par le S/G de la wilaya, a regroupé les directeurs de l’exécutif et des opérateurs économiques de la région, où nous avons suscité les besoins des secteurs stratégiques suivant les spécificités de notre wilaya», a expliqué M. Touahria. Les stagiaires auront aussi à choisir entre plusieurs modes de formation, selon la même source. Par exemple, 2 555 postes sont offerts en formation résidentielle, qui propose 63 spécialités, réparties sur 17 branches professionnelles. En mode apprentissage, ce sont 3 362 postes qui sont offerts pour la session de février, qui débute le 25 du même mois. En tout, 116 spécialités seront enseignées à travers 20 branches dans le cadre de la formation en apprentissage. Les métiers manuels prioritaires constituent plus de 87% dans cette formule, a indiqué notre source. Parmi les autres modes de formation, qui suscitent un engouement formalisable ces derniers temps, les cours de soir. Ce dispositif est conçu notamment, selon M. Touahia, pour les travailleurs désirant améliorer leur situation socioprofessionnelle à travers des actions de perfectionnement, recyclage ou de reconversion. «Les offres de formation en cours de soir sont en augmentation sensible en zone rurale», a-t-il affirmé. Le chef de service suivi à la DFP de Béjaïa a informé que sur les 22 branches que renferme la nomenclature de la formation professionnelle, 20 sont disponibles au niveau de la wilaya. «Nous couvrons presque la totalité des branches et spécialités de formation. Il nous manque seulement deux filières, à savoir les mines et carrières et les industries pétrolières», a-t-il déclaré. À noter qu’en plus des centres de formation publics, la wilaya de Béjaïa compte 28 écoles privées de formation professionnelle, d’une capacité d’accueil dépassant les 1 500 places.

Boualem Slimani.