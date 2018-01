L’entreprenariat au féminin gagne du terrain

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 336 lecture(s)

Global Entrepreneurship Network Algeria (GEN Algeria) a organisé, hier, une journée de sensibilisation, d’information et d’identification de projets destinés aux femmes entrepreneures, au niveau du Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou. En présence des représentants des dispositifs d’aide à l’emploi, en l’occurrence ANSEJ, ANGEM et CNAC, et de la secrétaire générale du ministère de l'Énergie et des mines, Mme. Rabia Kherfi, l’événement a débuté avec une présentation de Mme. Fatiha Rachedi, entrepreneure depuis 25 ans et présidente du réseau entrepreneurial global, suivie de celle de Kahina Ghenfoud, présidente du réseau des femmes entrepreneures de Tizi-Ouzou. C’est dans le cadre d’un programme initié par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), s’intitulant «Promotion de l’autonomisation des femmes pour favoriser un développement industriel inclusif et durable en région MENA», que les participantes ont présenté leurs entreprises œuvrant dans différents domaines, dont l’emballage, fabrication de fromage, bijouterie, coutûre et robes kabyles, couscous et miel. En effet, elles ont exposé leurs projets, en s’étalant sur les défis et les problèmes rencontrés tout au long de leur parcours, notamment ceux des locaux. Il est à souligner que ce programme vise à améliorer l’inclusion économique, en mettant en valeur le potentiel des femmes entrepreneures en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie. «Dédié à l’entrepreneuriat féminin en Algérie, ce programme contribue à améliorer l’inclusion économique des femmes entrepreneures et à créer des conditions favorables à une croissance inclusive et durable», lit-on dans le communiqué du GENA. Il vise, par ailleurs, à promouvoir des projets d’investissement à travers la formation, le coaching, l’identification d’opportunités d’affaires et de partenariats et l’accès au financement, offrant ainsi aux femmes entrepreneures des opportunités d’apprentissage et de réseautage. Au cours de cette journée, 20 femmes entrepreneures, ayant un projet d’investissement industriel et/ou technologique à fort potentiel, ont été sélectionnées afin de bénéficier de services d’accompagnement dans toutes les étapes de mise en œuvre de leurs projets, et ce à travers une étude de faisabilité du projet, une évaluation financière de ce dernier, à l'aide de l'outil COMFAR, la formalisation d’un plan commercial, l’identification des opportunités de partenariat professionnel, l’accès au financement, et, enfin, la négociation avec le banquier. Il est à rappeler que GEN Algeria a mis en œuvre un autre programme d’appui et d’assistance aux femmes entrepreneures, Women Entrepreneurship Program (WEP), qui leur fournit des services de qualité et accélère la croissance de leurs entreprises, favorisant ainsi le développement de l’entreprenariat féminin.

Madiou M.S.E.