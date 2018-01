Les présidents des commissions permanentes installés

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 352 lecture(s)

Les présidents des neuf commissions permanentes de l’APW de Béjaïa ont été installés, avant-hier, par les mandataires de cette institution élue lors d’une session ordinaire, a-t-on appris d’un communiqué signé par le P/APW, Mehenni Haddadou, d’obédience FFS. Le vieux parti de l’opposition, disposant d’une majorité relative avec 21 sièges sur les 43 que renferme l’APW de Béjaïa, s’est emparé de la présidence de six commissions, à l’issue d’une opération de vote qui s’est déroulée au siège de l’APW, en présence des élus des autres formations politiques, selon le même document. Le FLN, qui a obtenu 7 sièges à l’APW de Béjaïa lors des élections locales du 23 novembre dernier, derrière le RCD (10 sièges), présidera, quant à lui, les trois commissions restantes. Azibi Mebrouk, d’obédience FFS, est le plus jeune élu à l’APW de Béjaïa à être installé par ses paires à la tête d’une commission. Agé de 34 ans, il assurera la présidence de la commission de l’Éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle. Cinq autres élus FFS présideront, respectivement, les commissions Économie et finances; Jeunesse, sport, culture, affaires cultuelles et sociales; Aménagement du territoire et transport; Développement local, équipement, investissement et emploi et Communication et technologie de l’information. Quant aux trois autres commissions, à savoir Urbanisme et habitat; Santé, hygiène et protection de l’environnement; Hydraulique, agriculture, forêts, pêche et tourisme, elles seront présidées par des élus du FLN. Pour rappel, l’exécutif de l’APW de Béjaïa est composé de deux vice-présidents issus de la formation politique du FFS et d’un autre élu du FLN. Avec le parachèvement et la mise en place des structures de l’APW de Béjaïa, les présidents des commissions permanentes se mettent au travail pour rattraper le grand retard qu’accuse la wilaya en matière de développement local. L’achèvement des projets structurants, à l’instar de la pénétrante autoroutière et de l’échangeur des Quatre chemins, ou encore le raccordement en gaz de ville et la concrétisation des milliers de programmes de logement, toutes formules confondues, sont autant de dossiers sur lesquels la nouvelle APW doit veiller. Elle est aussi appelée à plaider pour la levée du gel d’autres projets importants, comme le CHU de Béjaïa et le complexe pétrochimique.

Boualem S.