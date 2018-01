Cinq projets de gaz dégelés

Par DDK | Il ya 7 heures 39 minutes | 748 lecture(s)

Le secteur de l'énergie dans la wilaya de Béjaïa a été examiné, hier, lors d'un conseil de wilaya présidé par le wali Mohamed Hattab.

Une rencontre durant laquelle les projets en cours ou en suspens de ce secteur ont été passés en revue. Selon la chargée de communication, «c’est suite à l'intervention du wali auprès du ministère de l'Energie, à qui il a présenté un rapport détaillé sur le secteur et dans lequel il avait argumenté l’urgence de raccorder au gaz naturel les localités situées en zones de montagne, que cinq projets ont été dégelés sur les 16 suspendus». Une nouvelle qui ne peut que réjouir les populations des dites communes. Par ailleurs, l’année 2017 a été marquée par le relancement du projet de raccordement au gaz naturel des localités de Souk El-Tenine, Melbou et Ziama Mansouria, qui était à l’arrêt depuis 2005. Douze opérations de mise en service du gaz ont également été effectuées au profit de 7 314 foyers. Selon les statistiques mises en ligne par la cellule de communication de la wilaya, le nombre de communes raccordées au gaz naturel dans la wilaya est désormais de 22. La longueur du réseau de distribution posé est de 3 515 Km et la longueur du réseau de distribution en cours est de 1 610 Km. Pour rappel, le ministre de l’Intérieur a accordé, également sur demande du wali Mohamed Hattab, une rallonge de 100 milliards de centimes pour la wilaya, dans le cadre des compléments des distributions publiques et du programme des lotissements sociaux, le constat ayant été fait sur le retard qu’a enregistré Bejaïa en matière de raccordement, notamment des villages, au gaz et à l’électricité.

Rachid Z.