19 900 chômeurs placés par l’AWEM en 2017

Par DDK | Il ya 7 heures 38 minutes | 287 lecture(s)

En 2017, les secteurs de l’industrie, des services et du BTPH sont, selon l’agence de wilaya de l’emploi de Béjaïa, les plus pourvoyeurs de postes de travail. «Durant l’année 2017, 20 683 offres d’emploi ont été enregistrées dans le cadre classique, dont : le secteur d’activité de l’industrie avec 7076 postes d’emploi offerts, soit 34.21%, les services 6790, soit 32.83%, le BTPH 6464, soit 31.26% et l’agriculture avec 353 postes offerts, soit 1.71%», indique l’agence de wilaya de Béjaïa de l’emploi dans son bilan annuel 2017. Dans le même document, il ressort que le secteur privé tend à détrôner le secteur public avec des offres d’emploi de plus en plus importantes dans tous les secteurs d’activité. «Le secteur privé reste le premier secteur pourvoyeur de postes d’emploi avec 17 915 offres, soit 86%. Le reste provient du secteur public avec 1682 offres d’emploi, soit 8%. 5% du secteur privé étranger représentant une offre de1086 postes», ajoute-t-on de même source. Pendant la même période, poursuit-on, ce sont au total 19 900 demandeurs d’emplois qui ont été placés, dont 16 845 dans le cadre classique (494 CDI et 16 351 CDD). «1434 demandeurs d’emploi ont été orientés vers le secteur public et le reste est dirigé vers le secteur privé national (15 033) et étranger (378)», précise-t-on. En matière d’insertion professionnelle, l’AWEM de Béjaïa fait savoir que «1592 demandeurs d’emploi, à savoir 1088 en contrat d’insertion des diplômés (CID), 449 dans le cadre du contrat d’insertion professionnelle (CIP), 55 en contrat formation-emploi (CFI) et 1463 dans le cadre des contrats de travail aidés (CTA) ont été réalisés durant la même période». Il reste, cependant, que plus de la moitié des demandeurs d’emplois à Béjaïa n’ont jusqu’à maintenant pas la chance d’être placés, soit dans le secteur privé ou public. Ainsi, durant l’exercice écoulé, quelque 28 306 demandeurs d’emplois ont été enregistrés par les services de l’AWEM de Béjaïa, qui précise que pas moins de 2189 offres d’emploi sont restées insatisfaites. La même agence offre également un nouveau service aux demandeurs d’emploi à même de les aider à mieux maitriser les techniques de recherche d’emploi. Dans ce chapitre, des centaines de demandeurs d’emploi ont été initiés aux techniques de rédaction de CV ou de lettres de motivation et à la préparation d’entretien d’embauche. Il faut dire au passage que les chiffres communiqués par cet organisme sont loin de refléter la réalité du terrain. Avec les cohortes des nouveaux diplômés des universités et des centres de formation, le nombre de jeunes sans emploi peut allègrement dépasser les statistiques de l’AWEM. Cela malgré tous les dispositifs mis sur pied par les pouvoirs publics dans l’optique d’inverser la courbe du chômage, notamment dans les régions où l’investissement, qu’il soit public ou privé, est quasi-inexistant.

F.A.B.