Le blocage de certaines APC, pourquoi ?

Par DDK | Il ya 7 heures 38 minutes | 393 lecture(s)

S. Ait Hamouda L’électeur ça sert à quoi à part jeter son bulletin dans l’urne quand il n’est pas suivi à travers les promesses dont il a été inondé durant la campagne électorale ? Eh bien ! Visiblement, à pas grand chose. Combien d’APC sont bloquées par égocentrisme politicien. Ce qui laisse subodorer une bagarre sans enjeux, sinon celui de sanctionner le citoyen. Comment expliquer autrement cette mascarade ? Certainement par une fanfaronnade vigoureuse qui peut coûter chère au citoyen et partant à toute la commune. Pourquoi bloquer lorsque le suffrage a été clair et sans tache, de l’avis des oppositions en course comme de la majorité. Que l’on s’arrête un moment à ce qui fait agiter bien des communes dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa. La première, est d’ordre «boulitique», pas politique, pour la simple raison d’empêcher l’APC de fonctionner normalement, sans moi il n’existe pas d’exécutif communal. La deuxième est plutôt liée à la mentalité de certains élus qui ont une image farfelue de ce qu’est une commune. Et enfin, la troisième, la personnalité de ces gus à vouloir bloquer pour bloquer et tant pis pour tout le monde. Ce qui revient à dire que ce beau monde s’en tape des considérations économiques, sociales, culturelles qui font le pied de grue en attendant que ça se débloque. Il arrive que par vanité des partis et même des indépendants, se soient crus indispensables au point de coincer leurs APC, afin de ne lui permettre de prendre aucune décision. Aucune assemblée ne peut fonctionner normalement tant qu’elle n’a pas réussi à designer paisiblement son ossature exécutive. Pire, elle ne peut ni délibérer, ni valider, ni annuler un marché. Elle est paralysée par des opportunistes qui ne veulent pas du tout le bien à leur localité. Ils laissent leur commune dans la panade et bombent le torse, comme des coqs, quand ils rencontrent leurs électeurs. Réalisons que lorsqu’il y a maldonne dans la confection des listes dès le départ, certes, mais qu’ils fassent bon cœur contre mauvaise fortune et reviennent à la raison en rendant leur APC opérationnelle et le reste viendra tout seul…

S. A. H.