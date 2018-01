Réunion de la dernière chance dimanche

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 427 lecture(s)

Depuis les élections du 23 novembre, les tractations n’ont cessé dans la commune de Boudjima, afin de trouver une 8e voix alliée et constituer une majorité aux délibérations. Jusqu’à hier, toutes les tentatives ont échoué. Le maire, réélu pour un 3e mandat, peine à rallier un seul élu de l’opposition, contrairement aux précédentes élections, où les élus minoritaires du FFS se sont toujours ralliés à la majorité RCD. Plusieurs réunions ont eu lieu, mais toutes n’ont rien donné. Les cinq élus du FFS, les deux du FLN et le seul indépendant refusent tous de travailler avec le maire. Même les deux élus du FFS qui ont travaillé avec lui durant le précédent mandat lui ont tourné le dos. Il semblerait que «les militants de la section locale du parti les ont à l’œil». Une réunion de la dernière chance est prévue pour le 21 janvier. Les tractations vont donc se poursuivre pour tenter de débloquer la situation. Soulignons par ailleurs que la situation est tout aussi bloquée mais inverse dans la commune de Tigzirt. Là, c’est une majorité FFS qui trouve des difficultés à trouver des alliés. Les élus du RCD et les deux indépendants ont celé un accord. Et l’on constate que malgré les engagements des uns et des autres à éviter tout blocage dans l’intérêt suprême des communes, l’arme des délibérations est toujours brandie. Avec pourtant un grand nombre d’atouts, la commune de Boudjima demeure à la traîne du développement et a donc le plus grand besoin que ses élus s’arment de bon sens et se mettent au travail.

Akli N.