Les assurances du P/APW aux villageois d’Ath Aïssa

Par DDK | Il ya 9 heures 14 minutes | 425 lecture(s)

Coincé entre la RN05 et l’autoroute Est-Ouest, la localité d’Ath Aissa, relevant de la commune d’Aïn Turk, a reçu la visite, hier matin, de M. Boutata Ahmed, P/APW de Bouira. «Comme c’est le cas dans de nombreux hameaux désertés durant les années 90, l’absence d’électricité est un écueil qui freine énormément le retour des populations en zones rurales, malgré les efforts consentis par l’Etat à travers différents programmes», dira d’emblée M. Boutata. A Ath Aissa, le problème se pose en effet avec acuité. L’électricité n’a toujours pas été rétablie, malgré la présence de pylônes et de poteaux qui ont néanmoins été vandalisés durant la décennie noire. «Nous allons solliciter les services de la SDC afin d’installer des câbles électriques, car cela constitue une priorité au vu des doléances des citoyens», promettra M. Boutata aux villageois venus à sa rencontre. L’absence d’une route aménagée représente l’autre difficulté à laquelle sont confrontés les habitants du village. Ces derniers, malgré les carences, continuent à se battre pour faire vivre leur village, notamment en préservant l’agriculture qui constitue l’une des principales ressources de la région, sa vocation première. Pendant et après la décennie noire, les incendies successifs ont failli anéantir la région, notamment les oliveraies qui ont pour la plupart disparu. Mais depuis quelques années, l’engouement pour l’oléiculture a repris le dessus et d’immenses superficies ont été plantées d’oliviers. Un grand nombre de maisons sont en cours de construction sur les flancs abrupts de la colline sur laquelle est perché le village. Le souhait des habitants d’Ath Aissa est de faire revivre leur village, après des années d’exode massif de sa population. Un espoir partagé avec le P/APW de Bouira qui s’est dit «prêt à ne ménager aucun effort pour que tous les villageois puissent retourner en toute quiétude dans leur localité et y vivre dignement».

Hafidh Bessaoudi