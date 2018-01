Les mises en garde du wali

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 2184 lecture(s)

à l’occasion de la 51e Journée nationale de la commune, le wali Mohamed Bouderbali s’est rendu dans certains quartiers de la commune du chef-lieu de la wilaya.

En marge de ce déplacement, dans une déclaration à la presse, il a estimé qu’il y a eu une grande évolution au niveau des communes, mais que ça restait insuffisant aux yeux des autorités et des citoyens. «Il reste encore beaucoup à faire dans tous les domaines qui relèvent des missions des communes», a-t-il déclaré, ajoutant que cette évolution dépendra de tout chacun. Le wali dira : «Notre comportement quotidien contribuera à améliorer les choses et la commune fait beaucoup d’efforts». Revenant sur l’événement du jour, M. Bouderbali rappellera que l’accent cette année est mis sur le développement local. S’exprimant sur la fermeture de la route au niveau de Chamlal deux jours durant, le wali n’a pas mâché ses mots pour exprimer son mécontentement, appelant à une prise de conscience : «C’est un comportement que nous déplorons. Je l’ai dit au niveau de l’APW et je le redis aujourd’hui encore devant les citoyens, quel que soit le motif avancé, il ne justifie pas la fermeture des routes aux usagers». Et d’ajouter : «C’est un comportement incivique et un manque d’éducation. Ce n’est pas la bonne solution. Les usagers de la route sont entre autres des vieux, des malades et des gens qui ont des problèmes à régler et même l’activité économique en pénalisée… Rien ne peut justifier ce comportement ?», martèlera-t-il. «Il y a des citoyens qui viennent de tous les coins de l’Algérie et qui se retrouvent coincés, c’est inadmissible !», dira-t-il encore, ajoutant avec exaspération : «C’est devenu une tradition qui fait mal à la société et celle-ci se doit de la combattre». Interpellé sur la manière dont la société pourrait contribuer à lutter contre ce phénomène, le wali dira : «En le dénonçant haut et fort et en leur faisant savoir qu’ils ont tort. Les services publics font leur devoir, mais on ne peut régler ce genre de problème avec la force publique. Il faut qu’il y’ait une prise de conscience de tout le monde. Les sages des villages et des quartiers doivent intervenir et expliquer aux jeunes (…) Concernant le cas de Chamlal et les raisons avancées par les protestants, les deux individus ont été arrêtés par la police pour des faits graves». Les forces de l’ordre seront mobilisées et la justice aussi pour venir à bout de ce phénomène, annoncera-t-il. A propos des protestations des personnes écartées de la liste des bénéficiaires des logements sociaux, le wali dira : «Il y a eu une commission qui a tranché et les personnes dont les dossiers ont été rejetés ont soit déjà un logement, soit un lot de terrain ou font partie d’une coopérative. Il y a une loi et des critères à suivre, ceux qui habitent dans des caves et des locaux sont prioritaires. Les déçus doivent se rapprocher du chef de daïra pour avoir le motif du rejet». Notons que le wali s’est également rendu à la nouvelle ville où il a inauguré une aire de jeux pour les enfants à Krim Belkacem.

Kamel Haddoum.