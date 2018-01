La police récupère un véhicule volé et arrête les auteurs

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 768 lecture(s)

Les services de la police judicaire de Bouira ont réussi, dimanche dernier, à récupérer un véhicule volé, une Renault Clio, et à arrêter les auteurs du vol. Selon la police, les faits remontent au 13 janvier dernier lorsqu’un citoyen de Bordj Bou Arreridj, qui négociait avec deux individus originaires de Bouira la vente de son véhicule, se l’ait fait voler par l’un des prétendus acheteurs. Le jour du vol, le propriétaire de la Clio, le dénommé N. S., un jeune de 37 ans et originaire de Bord Bou Arreridj, avait fixé rendez-vous pas loin de la gare routière de la ville de Bouira à deux jeunes de Bouira répondant aux initiales de M. A. et K. H. qui étaient intéressés par le véhicule. Alors que l’un des jeunes négociait avec le propriétaire du véhicule, son complice montera dans la voiture pour l’essayer avant de fuir avec. Suite à la plainte déposée par la victime pour vol de son véhicule le jour même, les services de la PJ, après une rapide enquête, ont réussi le lendemain à arrêter un premier suspect. Ce dernier conduira la police au domicile de son complice sis au village de Sidi Ziane, à la périphérie sud de la ville de Bouira. La police réussira, dans l’après-midi du 14 janvier, soit 24 heures après le signalement du vol, à arrêter un deuxième individu à bord de la Clio volée. Selon la police, la victime a pu identifier formellement les deux auteurs du vol qui ont immédiatement été déférés devant le parquet de Bouira.

D. M.