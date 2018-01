Pour moins de bureaucratie

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 422 lecture(s)

La promotion de la commune est dans l’agenda de l’État pour plus de financement et de décentralisation. En effet, il s'agit de «consacrer les principes des bonnes pratiques en matière de gouvernance locale, d'activer le nouveau rôle économique de la commune et instituer un nouveau système de fiscalité locale.» Cela permettra certainement à l’APC, en plus d’être autonome, d’avoir de nouvelles sources de financement. Nous pouvons comptabiliser plusieurs acquis à l’actif des communes, comme la numérisation ce qui implique moins de temps perdu pour les citoyens, moins de bureaucratie et davantage de bienfaits qui permettent à la commune d’être plus prompte à servir le citoyen. Rehaussant le rôle joué, la plus petite institution de l’État aura dorénavant une mission plus simple et plus ardue à jouer, dans la mesure où toutes les structures de l’APC sont interconnectées, d’où la simplicité, d’une part, d’autre part, vu la diversification de ses différentes et nouvelles tâches, ça ne sera pas si simple, mais un tant soit peu, laborieuses. Nonobstant, la bureaucratie ambiante peut être quelque peu dérangeante pour le citoyen, mais ça va y aller en s’amenuisant et en y encrant de nouvelles mœurs dans nos communes. L’ambition de faire de la première cellule, la première structure décentralisée du pouvoir, un rapprochement efficace de ce dernier, du citoyen. Il est plus concevable que la confiance de l’administré de son administration soit la règle à observer, ainsi on assistera à une sorte d’osmose, de synchronisation entre le peuple et ceux qui sont chargés de la gérance immédiate. Ceci s’explique par le souci de l’État d’avoir des institutions crédibles à la disposition des usagers. Au demeurant, l’Algérien pourra dire adieu à tant d’années de zèle bureaucratique, que des ronds de cuir n’avaient de cesse à le cultiver, et se réconcilier avec des mairies dont la seule évocation entraine chez-lui un haut le cœur. Son souhait d’une administration qui soit à son service n’est la moindre de ses exigences, et il doit être exaucé.

