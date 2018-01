Des dizaines de personnes protestent

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 676 lecture(s)

Des dizaines de pré-bénéficiaires de logements sociaux dans la daïra de Tizi-Ouzou (liste affichée depuis plus d’une année) et qui ont été éliminés par la commission des recours, sont montés au créneau pour dénoncer «l’injustice» dont ils se disent victimes.

Hier, dès le début de la matinée, des dizaines de protestataires ont observé un sit-in devant le portail principal de la wilaya, bloquant tout accès à l’intérieur du siège. Un des protestataires dira : «Mon nom figurait bien sur la liste rendue publique il y a une année et c’était pour moi et ma famille la délivrance. Mais lors du tirage au sort effectué la semaine dernière, mon nom avait disparu. J’ai appris que je faisais partie des 352 rejetés par la commission des recours. Pourtant, j’habite à la cité «Les Kadi» dans un F2, avec mes parents, et je suis père de deux enfants. Je demande aux responsables de me donner les raisons de mon élimination, car je ne possède ni un terrain à bâtir ni encore moins un quelconque logement en mon nom, et mon salaire ne dépasse pas 22 000 DA». Un autre citoyen lancera : «Le tirage au sort s’est fait d’une manière irrégulière et la nouvelle liste n’est toujours pas affichée, pourquoi ? Nous avons été reçus jeudi par le chef de cabinet du wali, mais il ne nous a pas convaincus. Nous sommes ici pour exiger des explications et les raisons de notre disqualification par la commission des recours. Je suis père de deux enfants et j’habite au lotissement «Lougar» avec mes parents. Nous ne demandons que d’être rétablis dans notre droit». Pour rappel, la liste affichée il y a plus d’une année comptait 2 180 bénéficiaires, elle a été revue à la baisse par la commission des recours, constituée suite à la protestation des citoyens. Le directeur de l’OPGI a quant à lui expliqué : «Nous avons reçu une liste de 1 828 personnes validée par la commission des recours, alors que la première liste affichée en octobre 2016 en comptait 2 180 bénéficiaires. Ce sont 352 dossiers qui ont donc été rejetés par la commission». Soulignons par ailleurs que près de 3 000 logements sociaux sont à l’arrêt à travers la wilaya de Tizi-Ouzou et que 6 500 seront distribués d’ici la fin de l’année 2018, selon le même responsable.

Hocine T.