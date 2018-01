L’APC de Boudjima débloquée !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La dernière réunion de l’APC de Boudjima a permis de dénouer le blocage constaté depuis les dernières élections locales de novembre. Après moult tractations, la majorité a finalement réussi à trouver un allié en la personne de l’élu du FLN, Rabah Hadjloum. Soucieux de permettre à l’assemblée de se remettre au travail, cet ancien enseignant a jugé utile de se joindre à l’équipe afin de former une majorité qui permettra de faire bouger le travail au sein de la commune, affirmait le responsable de la kasma du FLN de Boudjima, Mohand Tagzirt. Ainsi, après un blocage qui a paralysé l’exécutif durant plus de deux mois, le dénouement a été bien accueilli par les populations locales qui attendent beaucoup de cette équipe formée essentiellement de jeunes qui n’attendent que le Ok pour aller au charbon. En effet, la majorité n’a, à présent, plus d’excuses car le champ est désormais libre pour délibérer sur des projets d’utilité publique. Le travail qui attend la nouvelle équipe est colossal. Boudjima est une commune pauvre bien qu’elle dispose de plusieurs atouts. Selon toute vraisemblance, beaucoup d’individualités figurant dans la liste majoritaire sont porteuses d’espoir pour les populations. Au chapitre des problèmes, la commune vit une multitude. Les populations espèrent que cette fois, les choix sont bons. Des solutions vont être apportées car les souffrances sont grandes. Beaucoup de villages restent encore sans routes bitumées. Les réseaux AEP sont gravement défectueux ainsi que l’anarchie qui règne dans le transport de voyageurs, en plus de l’absence totale de l’activité économique au niveau locale malgré les atouts indéniables que détient la commune de Boudjima. En matière d’atouts justement, les élus n’auront pas de difficultés à en trouver des sources de financements considérables pour divers projets. Une zone d’activités n’attend qu’à être viabilisée pour abriter une grande activité économique et commerciale, en plus d’un marché hebdomadaire.

Akli. N.