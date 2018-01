Des mises en demeure envoyées

Par DDK | Il ya 27 minutes | 4 lecture(s)

Dans le cadre de la restitution du foncier industriel non exploité, la SOGI a procédé à l’envoi de 67 mises en demeure par huissier de justice pour 67 lots, après avoir établi un constat sur site. Au bout d’un délai réglementaire de trois mois, ceux qui ne répondent pas favorablement se voient retirer les lots pour que ces derniers soient réaffectés dans un second temps à d’autres investisseurs. A ce jour, dix ont répondu favorablement et 14, voulant gagner du temps, ont vu leurs réponses jugées infondées. Les 32 cas qui n’ont pas répondu seront traduits en justice au fur et à mesure. La wilaya de Tizi-Ouzou bénéficiera bientôt de quatre nouvelles zones, à Tizi Gheniff, Draâ El-Mizan, Fréha et Souama. La gestion de ces dernières en revanche ne dépendra pas de la SOGI.

K. H.