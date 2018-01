Paroles d’expert

Par DDK | Il ya 28 minutes | 4 lecture(s)

Pour M. Djouimaa Lamri, expert qui a animé cette journée, la fiscalité doit simplifier toute la vie de l’entreprise car il s’agit du socle principal sur lequel elle doit être basée. «L’objectif de cette journée d’étude est de vulgariser les dispositions fiscales de la loi de finances 2018, comme cela se fait chaque année ici au niveau de la Chambre de Commerce et d’Industrie ‘’Tikjda’’. Cette loi de Finance 2018 contient un certains nombres de dispositions qui ont pour objectif, premièrement la simplification des textes pour faciliter leurs applications par les contribuables, deuxièmement il y a aussi des mesures qui encouragent l’investissement ainsi que des mesures de rectifications de certaines omissions dans les textes qui sont difficiles à appliquer. D’autres mesures sont inhérentes au code des douanes à propos des mesures concernant l’exportation de biens ou services. Il y avait une exonération de tout ce qui était exportation et désormais c’est restreint. Il y a également certaines activités qui ne sont plus exonérées comme la téléphonie mobile, Internet… via l’exportation. De même pour les produits miniers. Donc en matière de procédures fiscales il y a une nette simplification ainsi qu’une augmentation des garanties données aux contribuables lorsqu’ils ont des problèmes avec l’administration fiscale. Sur le chapitre des augmentations de taxes et impôts, les principales taxes et impôts existant auparavant n’ont pas connu d’augmentation, mais il y a eu de nouvelles taxes sur certaines activités principalement tout ce qui est lié à Internet et aux nouvelles technologies numériques. Ces taxes interviennent en ce moment précis car l’Algérie connait des rentrées importantes en ces produits issus des nouvelles technologies. La nouvelle loi de finance 2018 est très bénéfique pour les entreprises avec les simplifications des procédures administratives et fiscales. Chose qui permet de voir les activités d’une autre façon, de permettre une meilleure visibilité dans les marchés de l’entreprise et de prévoir sa gestion à long terme pour faciliter sa viabilité».

H. B.