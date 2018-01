Taourirt Moussa convoque la mémoire du Rebelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Des centaines de personnes, connues ou non, ont rappelé hier la mémoire de Lounès Matoub. Elles ont tenu à fêter le 62e anniversaire de sa naissance comme s’il était encore en vie. L’hommage grandiose qui lui est rendu à Taourirt Moussa témoigne que Lounès est éternellement vivant dans les coeurs de ceux qui l’aiment.

La fondation Lounes Matoub et l’ensemble des habitants du village Taour ir t Moussa, dans la commune d’Aït Mahmoud, daïra de Béni Douala, située à 20km au Sud-est de la ville de Tizi-Ouzou, ont rendu un grand hommage, hier, au rebelle. Une initiative qui entre dans le cadre de la commémoration du 62e anniver saire de sa naissance. A cet effet, un programme r iche a été concocté par les organisateur s. A 11h, on a procédé à l’inauguration de sa tombe qui a bénéficié de travaux de rénovation. Une gerbe de fleur s y a été déposée et une minute de silence observée à la mémoire du défunt. a pr ésidente de la fondation, la soeur de Lounès, a ensuite pr is la parole, remer ciant tous ceux qui sont venus rendre hommage au fils de toute la Kabylie. Elle dir a : «Aujour d’hui, nous sommes là pour commémorer le 62ème anniver saire de la naissance de mon fr ère, votre fils, Lounes. Qu’il repose à en paix. Je profite de cette occasion, pour remer cier l’ex-P/APW de Tizi-Ouzou, M. Hocine Haroune, qui m’avait ouver t ses bras et a soutenu le projet de la réhabilitation de la tombe. Je remercie aussi tous ceux qui ont contr ibué, de près ou de loin, à ce projet. Lounes restera toujours vivant dans le coeur de tous les Algér iens». Malika Matoub ajoutera : « Je profite de l’occasion pour rendre un grand hommage au grand anthropologue et écrivain Mouloud Mammer i, qui a consacr é sa vie à la promotion de la langue et la culture amazighes». Dans l’assistance, on pouvait constater la présence de représentants de l’APW, de la directr ice de la culture, des autor ités locales, du chef de daïra, des pr ésidents des quatre communes de la daïra de Béni Douala et du député Hocine Haroune. Le P/APC d’Ath Douala, Hocine Fekhar, prendra la parole à son tour et annoncera : «Moi et tous les élus de la commune tenons à annoncer le projet de réalisation d’une stèle à l’effigie de Lounes Matoub au centre-ville de la commune. Je tiens aussi à réaffirmer notre soutien, pour les 5 années à venir, à la fondation Matoub». L’ex-pr ésident de l’assemblée de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Hocine Haroune, inter viendra à son tour et dira : «J e suis heureux de voir autant de monde présent ici. Je suis également satisfait de constater que le projet de restauration de la tombe de Lounès a abouti et que nous sommes tous là en ce jour anniver saire. Je tiens aussi à saluer le cour age de Malika Matoub, la digne soeur du rebelle». Le programme a continué à se dérouler, avec, à midi, le par tage du gâteau du 62ème anniver saire de la naissance de Lounes Matoub entre tous les présents, venus de tous les coins de la Kabylie. «Nous sommes venus tr ès tôt pour pouvoir assister à la cér émonie de commémoration de l’anniver saire de Lounes, l' éter nel poète et chanteur de la Kabylie. Il sera toujour s vivant dans nos coeurs», dir a un visiteur. Soulignons qu’une exposition, permanente, était ouver te au public, au siège de la fondation, proposant des por traits du défunt ar tiste, ainsi que des revues et livres traitant de son parcour s et son combat. La directr ice de la culture, Mme Goumeziane, visitant l’exposition, dira : «C’est un devoir pour nous d’être ici aujour - d’hui. Nous ne devons pas oublier cet ar tiste complet qui a chanté sa culture et sa patr ie. Nous devons tous veiller à pr éser ver le tr ésor culturel et ar tistique qu’il nous a légué.

Lyes Mechouek