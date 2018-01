Une rencontre des militants FLN vire au pugilat

Par DDK | Il ya 46 minutes | 104 lecture(s)

Les militants du FLN de Bouira se sont donnés en spectacle, mercredi dernier, au siège de la mouhafadha du chef-lieu de wilaya, en voulant organiser une réunion organique qui a rapidement tourné au pugilat.

La réunion organique, portant sur l’organisation d’un comité d’évaluation, tourne court et plusieurs témoins présents sur place affirment que des militants et militantes auraient été blessé(e)s dans cette empoignade. Étaient présents à cette réunion des candidats à l’APW, auxquels a été imputée la débâcle du 23 novembre dernier. Chacun des militants voulait se faire entendre, en avançant des allégations, parfois très graves sur la vie privée des candidats FLN. Ainsi, le ton est rapidement monté, avant qu’une bagarre n’éclate. La principale cause de ce pugilat à ciel ouvert est l’inscription de certaines personnes, ayant des liens de parenté avec le triumvirat composé par des membres des mouhafadhas de Bouira, Lakhdaria et Sour El-Ghozlane, sur la liste APW et APC. Ce sont des accusations qui ont déjà été formulées, en plus des rumeurs de «chekara» qui ont été ébruitées tout au long de la campagne électorale des dernières élections APC-APW. Autant de griefs et de non-dits qui seraient à l’origine de la cacophonie enregistrée depuis au sein de la maison FLN. Plusieurs élus du FLN de Bouira ont convenu, hier, de se réunir prochainement, pour interpeller le comité central du FLN. Il est à signaler, par ailleurs, que son secrétaire général, Djamel Ould Abbès, a été immédiatement averti de ce qui lui a été rapporté comme étant «un push» de la part de «militants indisciplinés ayant mené une campagne contre les candidats du FLN, lors des élections du 23 novembre dernier». Pour rappel, lors de ces élections, le FLN s’était imposé en raflant 17 communes, et a remporté 14 sièges à l’APW de Bouira. Le RND, avec également 17 communes en plus de 13 sièges à l’APW, avait su fédérer les autres partis politiques en lice, et créer une alliance, ce qui lui a permis de remporter la présidence de l’APW. Pilule amère à avaler pour le FLN qui, aujourd’hui, rejette la faute de cet échec sur ses propres militants.

Hafidh Bessaoudi