Les nouveaux maires pressés par les citoyens

Par DDK | Il ya 46 minutes | 90 lecture(s)

Les nouveaux maires, installés depuis près de deux mois, sont appelés par les citoyens à mettre en vigueur leurs programmes pour lesquels ils ont été élus. Des citoyens estiment que leurs problèmes et doléances se sont accumulés au fil du dernier mandat, voire bien avant pour certains d’entre eux. Dans la majorité des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’état de l’environnement est placé en première position des priorités des nouveaux maires. Lors de leur installation, les maire, à l’instar du maire de Draâ Ben-Khedda, l’ont souligné et ont assuré que leurs engagements, pris lors de la dernière campagne électorale, seront respectés. «Notre première mission est l’environnement. Nous en faisons notre première priorité, une fois les commissions installées», expliquent-ils. Depuis lors, les commissions sont installées sans qu’un signe d’action ne soit visible. Des citoyens se demandent si «réellement les élus seront différents de leurs prédécesseurs». «Le silence de ces nouveaux élus nous laisse penser que peu de choses vont changer», dit un habitant. Il est à souligner que seul le maire de la commune de Tizi-Ouzou s’est rapidement mis au travail pour continuer ce qu’il avait entrepris lors du mandat précédant, s’accordent à dire des citoyens accostés. Certes, la mission est ardue et les populations des communes de la wilaya en sont conscientes, mais elles considèrent que le temps presse. «Nous mettrons fin à l’anarchie qui s’est installée à travers les communes, en particulier, et à travers la wilaya, en général, et, par extension, à travers tout le territoire, car les autres wilayas ne sont pas épargnées par ces maux et fléaux», affirme le maire de Draâ Ben-Khedda.

M. A. Tadjer