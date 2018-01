Le projet des 4 200 logements AADL lancé

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 367 lecture(s)

Le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a commencé, hier, sa visite de deux jours dans la wilaya de Béjaïa par la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 4 200 logements de la formule location-vente supervisé par l’AADL.

Projeté dans la localité d’Ighzer Ouzarif, relevant de la commune d’Oued Ghir, sur une superficie de 30 hectares, ces unités de logements destinées aux souscripteurs AADL, seront réalisées par deux entreprises. Il s’agit de la société algérienne GEBECO, qui prendra en charge la construction de 1 000 unités, et de l’entreprise turque Atlas qui se chargera de réaliser les 3 200 unités restantes. Les délais fixés à ces deux entreprises pour la livraison de ces logements, entrant dans le cadre d’une opération globale de réalisation d’un programme de 120 000 unités de type location-vente, est de 28 mois pour le chantier des 1 000 unités et de 30 mois pour le projet des 3 200 unités. Cela signifie, qu’en principe, ces logements seront achevés d’ici le premier trimestre 2020. Selon les explications fournies sur place à la délégation ministérielle par le premier responsable de l’AADL dans la wilaya de Béjaïa, il est attendu la distribution de 1 000 logements d’ici la fin de l’année en cours, alors que le taux d’avancement des travaux de construction de la totalité du programme atteindra les 60 % avant la fin de 2018. Concernant les équipements d’accompagnement, le même responsable a annoncé le lancement, en février prochain, des travaux de réalisation d’un lycée, d’un collège et de cinq groupes scolaires. Après avoir visionné une vidéo présentant en 3D le futur pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, le ministre Noureddine Bedoui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la conception du projet, suivant le modèle du village kabyle, érigé sur les hauteurs et a réaffirmé la volonté du gouvernement à satisfaire les besoins des citoyens en matière de logement. «Pour moi, ce grand et prometteur projet, qui s’inscrit dans le programme du président de la République, représente un message fort de la volonté politique de l’État d’en finir avec les habitations précaires et les bidonvilles. Avec tous ces programmes de logements prévus dans ce futur pôle urbain, lesquels proposent plusieurs formules, nous pouvons dire que les besoins en matière de logement à Béjaïa seront largement comblés», a-t-il déclaré. Par ailleurs, la distribution de ces logements est subordonnée à la réalisation des VRD, dont l’enveloppe financière, estimée à 17 milliards, n’est pas encore accordée. Le ministre Bedoui a promis d’intervenir personnellement pour débloquer cette somme d’argent : «Je vais porter votre demande de financement des VRD auprès du gouvernement et ça sera accordée», a-t-il rassuré. Présent sur les lieux, le maire d’Oued Ghir, en l’occurrence Yacine Ramdani, a soulevé auprès du ministre le besoin d’implantation d’une sûreté urbaine pour renforcer la sécurité dans la région. Une doléance acceptée par M. Bedoui, qui demandera à l’édile communal de considérer ce projet comme acquis.

Aménagement de la ZAC d’El Kseur :les travaux lancés

La deuxième étape de la visite de Bedoui fut la daïra d’El Kseur, où il a inspecté les travaux d’aménagement de la zone industrielle de la région. Le ministre a insisté pour que ces travaux soient réalisés dans les délais pour permettre aux investisseurs ayant bénéficié des lots de terrains de réaliser leurs propres entreprises. Il a, également, mis en garde les investisseurs contre tout détournement de parcelles de terrains, dont ils ont bénéficié, de leur vocation initiale. À noter que 226 investisseurs, qui n’ont pas encore entamé leurs projets à travers les zones industrielles et d’activités existantes dans la wilaya, ont été mis en demeure. Plusieurs lots de terrains ont été même récupérés et réattribués à des investisseurs «sérieux». D’une superficie de 175,87 ha, ce parc industriel est destiné à recevoir principalement des activités non polluantes en relation avec les potentialités de la région. Le montant des aménagements prévus est de l’ordre de 4 820 981 572 DA. Ce parc industriel renferme trois zones dédiées respectivement à la logistique, aux services et à l’industrie. Dans la même région, l’hôte de la capitale des Hammadites a visité une exploitation agricole, sise à Tiklat, où les trois exploitants ont implanté 17 ha d’agrumes, 17 000 plants de poiriers et 3 ha de viticulture. Sur place, une exposition des produits agricoles de la localité a été organisée. M. Bedoui, qui a félicité les agriculteurs de la wilaya, a tenu à rappeler la volonté de l’État à soutenir matériellement les agriculteurs, notamment ceux qui participent à la création des postes d’emploi.

Projet d’un centre de tri à Akbou

Dans la daïra d’Akbou, M. Bedoui a inauguré un centre de tri et de transit des déchets plastiques, implanté dans la localité de Bouizan. D’une capacité de traitement de 10 tonnes/jour, ce centre a coûté la somme de 170 millions DA à son investisseur. Le nombre de postes d’emploi créés par cet investissement est de 30 avec une prévision d’atteindre 80 emplois, selon le propriétaire du centre. Le ministre de l’Intérieur a, également, procédé à l’inauguration, au niveau de la ZAC Taharacht, d’une extension d’une unité de production de produits laitiers et dérivés. Financé à 100 % par les moyens propres de l’investisseur, ce projet a créé 306 postes d’emploi supplémentaires. M. Bedoui a visité au niveau de la même ZAC l’extension d’une unité de production de carton ondulé. Et suite à cet investissement, 80 postes d’emploi ont été créés. À noter que la visite du ministre de l’Intérieur va continuer encore aujourd’hui au niveau de la commune du chef-lieu de wilaya. Il est prévu qu’il rencontre la société civile à la salle des congrès, sise au siège de la wilaya.

Boualem S.