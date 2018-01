Le maire annule la décision

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 219 lecture(s)

Le maire de Souk El-Tenine, dans la daïra de Maâtkas située à 25 kilomètres au Sud du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, n’a pas lésiné sur les efforts pour assainir la situation du foncier domanial. Lors d’une session extraordinaire en mai 2017, en l’absence des élus de l’opposition, il a été voté, sur proposition du prédécesseur du maire actuel, le transfert de 5 parcelles de terrain, de 300 m2 chacune, à l’Agence foncière de wilaya pour les attribuer à 5 bénéficiaires dont les noms sont consignés sur le PV de réunion. En réponse à cette proposition, le nouveau maire de Souk El-Tenine, Khermous Slimane, affirme : «Nous avons été surpris par une telle décision dès notre installation à la tête de l’APC. Nous avons immédiatement saisi les autorités de daïra pour annuler cette décision qui n’est autre que le bradage du foncier de la commune. Cette décision est annulée de fait et nous exigeons une véritable enquête, pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette délibération». Il poursuit : «Notre commune souffre le martyre en matière d’infrastructures de base, notamment à cause de l’indisponibilité du foncier, mais certains, et à la veille des élections, attribuent le peu qui en reste à des fins électoralistes. C’est inacceptable et plus personne n’aura un cm2 du foncier domanial».

H. T.