Les six maires plaident pour des plans ''Marshall''

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 218 lecture(s)

Pour la première fois, le conseil de wilaya s’est déplacé à M’Chedallah, pour étudier les propositions des maires des six communes de la daïra.

Ce fut l’occasion pour le wali, le P/APW et l’ensemble des directeurs de l’exécutif de découvrir l’INSFP BTP «Haddad Mohamed», qui a accueilli la réunion. Les 6 P/APC de M’Chedallah, Saharidj, Ahnif, Aghbalou, Chorfa et Ath Mansour se sont relayés à la tribune, pendant de longues heures, pour exposer les préoccupations des citoyens. M. Limani Mustapha, le wali de Bouira recadrera les interventions des maires, appelant ces derniers à se focaliser sur les urgences.

«Hiérarchisez-vos projets !»

Pour les différents P/APC, la classification des préoccupations n’est pas aisée dans ces communes de haute montagne. Celles-ci réclamant toutes «un véritable plan Marshall», diront-ils, pour réaliser le développement qui fait défaut. M Kaci Idir, édile de M’Chedallah, énumérera des propositions à inscrire dans l’urgence, à l’exemple de l’AEP, secteur pour lequel il demande 39 millions de dinars, le réseau d’assainissement de la commune qui nécessite réfection et extension pour 53 millions de dinars. Seront abordés également des opérations multiples nécessitant des sommes faramineuses, notamment pour les secteurs des Travaux Publics, des équipements publics, de l’aménagement urbain… Lui succédera le maire de Saharidj qui mettra en exergue la vocation touristique de la région, en sollicitant les autorités de wilaya d’inclure une formation pour guide touristique dans le CFPA de la localité. Il exposera ses priorités en commençant par le secteur de l’AEP avec 4 propositions pour un montant de 20,5 millions de dinars, ensuite l’assainissement avec 7 projets pour 27,5millions de dinars, 12 opérations à inscrire sur le volet des travaux publics pour une enveloppe de 25,5 millions de dinars…. Le wali, visiblement décontenancé par les chiffres avancés, se montrera rationnel en disant : «Vous ne pourrez pas réaliser les projets que vous voulez inscrire, M’Chedallah demande 18 milliards pour l’exercice 2018, Saharidj évalue ses projets à 18 milliards pour 2018, c’est irréalisable ! Hiérarchisez vos projets selon les urgences toutes opérations confondues. Saharidj a inscrit 35 opération alors que 16 PCD sont en cours, terminez ce que vous avez entamé et nous viendrons en appoint. Présentez nous une nomenclature légère pour 2018 en procédant par ordre de priorité. En plus, nous ne vous attribuerons que ce dont nous disposons, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Montrez moi votre volonté d’aller de l’avant et je vous accompagnerai dans la réalisation de vos projets».



4 000 foyers sans gaz naturel à Aghbalou

Le maire d’Ahnif, M. Mcheddou, interviendra ensuite pour exposer ses propositions avec des sommes toutes aussi importantes. Pour l’assainissement, 10 projets nécessiteraient 55,5 millions de dinars, 9 opérations pour le secteur des Travaux Publics pour 135 millions de dinars et 3 projets pour les équipements publics estimés à 51 millions de dinars. Viendra le tour de M. Hamoum, édile d’Aghbalou, pour faire son exposé sur la situation de sa commune : «Au départ, j’avais préparé 42 opérations pour la commune. Je me suis ravisé ensuite pour rester cartésien. La commune est l’une des plus pauvres d’Algérie, avec en charge Takerboust, le village le plus peuplé dans le pays. J’ai donc voulu vous présenté les urgences par village, en commençant par 6 opérations pour Takerboust, 5 pour Selloum, 3 pour Bahalil, 7 à Béni Hamdoune et 4 pour Ighil Ouchekrid». Le maire insistera : «Rien que pour Takerboust, le village le plus peuplé d’Algérie, 66 milliards de dinars sont nécessaires». Le raccordement au gaz naturel sera également abordé. La localité souffre, selon le directeur de l’Energie et des Mines, M. Lazhar Guemini, de la difficulté de son relief et du fait que certains quartiers populeux sont considérés comme de véritables «casbahs». D’autres problèmes ont également été soulevés, tel l’assainissement, l’éclairage public, ainsi qu’un nouveau siège d’APC. Le maire proposera la délocalisation de la mairie vers les locaux commerciaux de la commune et le wali donnera son accord. L’habitat rural était également à l’ordre du jour. Le directeur du logement expliquera que «de nombreux bénéficiaires des anciens quotas n’ont pas achevé leurs constructions et qu’il était impossible dans l’immédiat d’attribuer de nouveaux quotas». Le wali estimera que la priorité sera donnée aux communes ne disposant pas de foncier pour l’implantation d’autres formules de logements.

Hafidh Bessaoudi