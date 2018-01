Des parents d’élèves dans la rue !

Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 197 lecture(s)

Coïncidant avec la venue du ministre de l’Intérieur, les représentants des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa n’ont trouvé, lors de leur rassemblement organisé hier devant le siège de la wilaya, aucun responsable pour lui faire part de leur «colère et consternation» quant à l’avenir de leurs enfants pris en otage par le conflit entre le Cnapeste et la DE. Pire encore, ces derniers ont refusé de prendre langue avec des élus APW, prétextant que ces derniers auraient apporté leur «soutien» aux grévistes du Cnapeste. Avant leur rassemblement de protestation, ces parents d’élèves mécontents, des dizaines, ont organisé une marche de protestation depuis la maison de la culture jusqu’au siège de la wilaya. Sur les lieux du rassemblement, l’un des parents dira : «Nous interpellons les plus hautes autorités du pays, dont le président de la République et le Premier ministre à intervenir pour trouver une solution au bras de fer entre le syndicat Cnapeste et la DE.» Lui emboitant le pas, un autre intervenant invite l’institution judiciaire «à s’impliquer pour le dénouement de cette situation catastrophique subie par nos enfants.» À ce sujet, il y a lieu de rappeler que le tribunal administratif de Béjaïa a déclaré «illégale» la grève des enseignants affiliés au Cnapeste, tout en les sommant de cesser leur mouvement. Encadrés par la fédération des associations des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa, les manifestants n’ont pas manqué d’afficher «leur crainte quant à un éventuel dérapage de la situation», tout en appelant à «rendre aux enfants leur droit à l’éducation.» À ce propos, ils invitent toutes les parties impliquées dans ce conflit à s’asseoir autour d’une table afin de «mettre un terme à cette situation chaotique.» Le président de la fédération des associations des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa devait interpeller, dans l’après-midi d’hier, le ministre de l’Intérieur sur, justement, les «retombées de la grève illimitée du Cnapeste et le conflit qui semble s’inscrire dans le temps entre ce syndicat et la direction locale de l’éducation, et ce, à la faveur d’une rencontre entre Bedoui et des membres de l’association civile. Par ailleurs, l’Union de wilaya des parents d’élèves se sont réunis, hier, «afin de préparer une action d’envergure et interpeller les pouvoirs publics à prendre les mesures appropriées pour mettre fin au conflit qui perdure entre le Cnapeste et la DE.»

D. S.