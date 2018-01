Et 80% de suivi à Bouira

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 229 lecture(s)

«La grande majorité des différents lycées, CEM et écoles primaires de la wilaya de Bouira ont suivi le débrayage auquel a appelé le CNAPESTE, affirme M. Benyoucef, coordinateur de ce syndicat au niveau de la wilaya de Bouira. Selon le responsable, plus de 80% des établissements ont répondu favorablement à l’appel : «Au niveau du chef-lieu de wilaya les lycées et CEM ont connu une forte mobilisation des enseignants qui ont observé le piquet de grève, de même pour la circonscription de M’Chedallah où même les écoles primaires se sont jointes à cette protestation», assure le coordinateur du CNAPESTE. Selon les estimations, hier après-midi, plus d’une cinquantaine de lycées étaient paralysés sur les 57 que compte la wilaya. Toutefois, les élèves n’ont pas été renvoyés chez-eux comme à l’accoutumée, ont été gardés dans les salles de classes jusqu’à 10h00 avant de quitter l’établissement. Une méthode visant à réduire l’impact de la grève selon M. Benyoucef. A noter qu’au niveau de la direction de l’éducation, comme à chaque débrayage, aucun chiffre ne nous a été communiqué concernant le taux de suivi de cette grève.

Hafidh B.