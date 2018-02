Une délégation de l’APW chez Benghabrit

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 230 lecture(s)

Devant les proportions alarmantes qu’a pris le conflit opposant le Cnapeste, à fort encrage syndical dans le secteur éducatif de la wilaya, à la Direction de l’éducation, et le spectre d’une année blanche qui se profile à l’horizon devant le maintien de la grève illimitée par les enseignants grévistes, l’APW de Béjaïa a décidé d’intervenir directement auprès de la ministre de l’Éducation, Mme Benghabrit, pour dénouer cette crise, avant qu’il ne soit trop tard.

C’est ainsi qu’une délégation de l’APW de Béjaïa, composée de son président M’henni Haddadou, des élus Azeddine Aissaoui et Youcef Boukoucha, ainsi que du député Chafaa Bouaiche, a été reçue par Mme Benghabrit, avant-hier, au niveau du siège de son département ministériel, à Alger. Cette délégation «a exprimé à la ministre les inquiétudes de la famille de l’éducation et de la population de Béjaïa, en général, sur le conflit opposant le Cnapeste, qui observe une grève illimitée, et lui a demandé de trouver une solution à la crise qui paralyse le secteur par l’ouverture d’un dialogue», a indiqué l’APW de Béjaïa dans un communiqué signé par son président et parvenu à notre rédaction. Pour sa part, Mme Benghabrit ajoute le même communiqué, «a exprimé sa disponibilité, dans le cadre du dialogue, à recevoir une délégation du bureau du Cnapeste de Béjaïa dans les brefs délais, pour une issue à la crise.» Pour rappel, ce syndicat a enclenché une grève illimitée depuis plus de deux semaines, après celle observée au mois de novembre dernier, pour exiger une prise en charge réelle des revendications des enseignants. Il s’agit, notamment, de l’assainissement des situations administratives et financières en souffrance depuis plusieurs années, la régularisation des enseignants contractuels et le renforcement des établissements scolaires par des moyens pédagogiques nécessaires. Le Cnapeste de Béjaïa dénonce ce qu’il qualifie de «la fuite en avant de la Direction de l’éducation, son désengagement et la non prise en charge des revendications légitimes exprimées à plusieurs reprises.» Par ailleurs, ces mouvements de grève répétitifs ont provoqué la colère des parents d’élèves, qui ont dénoncé «la prise en otage de leurs enfants» dans ce conflit opposant les enseignants à leur tutelle.

Une commission d’inspecteurs à Béjaïa

Dans un autre chapitre et pour assurer une prise en charge globale des problèmes qui rongent le secteur de l’éducation à Béjaïa, Mme Benghabrit s’est engagée à dépêcher une commission d’inspecteurs, au début de la semaine prochaine, «pour traiter tous les cas relatifs à la pédagogie», selon le même communiqué. Profitant de cette rencontre, la délégation a introduit auprès de la ministre une demande d’une enveloppe financière pour la prise en charge des opérations de réhabilitation et d’aménagement des établissements scolaires tous cycles confondus, ainsi que la réalisation d’un institut de formation pour les enseignants et les cadres de l’éducation. La concrétisation de ce projet, affirment les élus de l’APW de Béjaïa, est très plausible d’autant plus qu’une infrastructure existe déjà. Il s’agit de l’ancien institut de technologie et de l’éducation (ITE). Cette rencontre a été, aussi, une occasion pour la délégation de soulever la revendication des associations des enfants autistes de la wilaya, qui consiste au recrutement des auxiliaires de vie scolaires (AVS), chargés d’accompagner les élèves autistes à l’école. La ministre, selon le P/APW, «s’est engagée à prendre attache avec la ministre de la Solidarité nationale afin de prendre en charge cette demande» qu’elle juge «légitime».

Boualem Slimani