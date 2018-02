814 logements sociaux attribués dès mars prochain

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 201 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a tenu, avant-hier, à rassurer les bénéficiaires des 814 logements sociaux de la commune de Bouira, en affirmant que ces derniers seront définitivement attribués au mois de mars prochain. M. Limani, qui s’est exprimé en marge d’une visite d’inspection au nouveau du pôle urbain de Bouira, affirmera aussi que les clés de ces logements seront distribuées, une fois les travaux de viabilisation et de raccordement aux réseaux divers, finalisés : «Les travaux de réalisation des logements ont été finalisés, le problème demeure sur le plan des viabilisations et de raccordements à différents réseaux, notamment l’électricité, le gaz, l’eau potable et l’assainissement. En principe, ces derniers travaux seront finalisés au début du mois de mars prochain et les logements seront attribués aux bénéficiaires au plus tard vers la fin mars. Les équipements d’accompagnement seront prêts dès le mois de septembre prochain. Il s’agit de projets pour la réalisation d’une école primaire, d’un collège, de stades combinés et des aires de jeux», a assuré le wali de Bouira. M. Limani dira aussi que la commission des recours de la wilaya a reçu plus de 4 000 recours depuis le mois d’octobre dernier, date de l’affichage de la liste des bénéficiaires. Il affirmera que la commission des recours a finalisé l’étude des dossiers des bénéficiaires et des recours et elle se réunira, la semaine prochaine, pour l’affichage de la liste définitive des 814 heureux bénéficiaires : «Presque l’ensemble des recours ont été étudiés. La commission des recours de la wilaya rendra publique, la semaine prochaine, la liste définitive des bénéficiaires. Nous allons convoquer ensuite ces bénéficiaires pour le tirage au sort pour l’emplacement de leurs appartements» a-t-il ajouté, tout en soulignant l’importance du programme de logement actuellement en cours de réalisation dans la commune de Bouira : «Nous n’avons pas moins de 1 740 nouveaux logements de type social actuellement en cours de réalisation et seront prêts avant la fin de l’année 2018, en plus de 4 450 autres unités de différentes formules de logement rien que pour la commune de Bouira. Nous essayerons de prendre en charge la forte demande ressentie dans cette commune.» Pour rappel, des dizaines de citoyens parmi ceux ayant bénéficié de ces logements ont protesté, mardi dernier, devant les sièges de la wilaya et de la daïra de Bouira, pour réclamer la remise des clés de leurs appartements. Par ailleurs et concernant la distribution des logements sociaux dans les communes de M’Chedellah et Sour El-Ghozlane, dont les demandeurs ont manifesté à maintes reprises pour réclamer l’affichage des listes des bénéficiaires, M. Limani a assuré que les deux commissions locales de logement ont finalisé leurs travaux et les listes devront être affichées au cours du mois de février prochain.

Massinissa. A