Le portail de la mairie soudé par des citoyens de Hellil !

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 282 lecture(s)

La tension est montée d’un cran, jeudi dernier, dans la commune d’Oued Ghir. Pour contester le choix qui a été fait de revêtir une piste en béton, et après avoir bloqué, mardi, la RN12 à hauteur de leur localité, des citoyens du village Hellil ont soudé, jeudi, le portail de la mairie. L’on apprendra que les faits se sont déroulés sous les yeux des éléments de la gendarmerie. «Les villageois étaient munis d’un poste à soudure et ont tout bonnement soudé le portail de la mairie. Des éléments de la gendarmerie étaient présents sur les lieux, mais ils se sont contentés de constater les faits sans intervenir», rapporte un témoin oculaire. Les protestataires affirment s’être rendus, le lundi, au siège de l’APC pour voir le maire, mais qu’ils n’ont trouvé personne pour les recevoir. Cette journée coïncidait, rappelons-le, avec la visite du ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, qui s’est déplacé dans la commune d’Oued Ghir pour la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 4 200 logements, de la formule location-vente. Et dans un élan de colère, les villageois ont décidé de passer à l’action en bloquant, le lendemain, la RN12, avant de revenir à la charge, donc le jeudi, en soudant le portail de leur mairie. Cette action a suscité l’indignation d’une autre partie de la population de la commune d’Oued Ghir, qui s’apprête, indique-t-on, à fermer, aujourd’hui dimanche, la RN12, pour dénoncer, selon des personnes ayant appelé à cette action, «la passivité» de la gendarmerie, qui n’est pas intervenue pour empêcher ces citoyens de souder le portail de la mairie. «C’est un précédent grave et inacceptable. Nous ne comprenons pas cette passivité de la gendarmerie devant cette atteinte à un édifice public. Où allons-nous ?», s’indigne-t-on. Il est utile de souligner que l’APC d’Oued Ghir est encore sans exécutif communal. Les deux premières tentatives du P/APC d’installer son exécutif et les commissions permanentes ont échoué.

B. S.